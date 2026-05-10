Las seis propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz

En los casi dos meses que lleva la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia identificó seis propiedades vinculadas a Manuel Adorni y a su esposa Bettina Angeletti, entre departamentos y casas ubicadas en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

El fiscal federal Gerardo Policcita analiza las condiciones en que adquirió los inmuebles, los datos de registro y tasación oficial, las remodelaciones millonarias y las posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos que surgen de las medidas de prueba.

La lista de posesiones que tiene en la mira la justicia incluye dos departamentos, a nombre del matrimonio, ubicados en Avenida Asamblea 1132, Parque Chacabuco y en Miró 546/54, Caballito.

A su vez, Adorni figura como titular de otra vivienda en Calle 48 Nº 558, entre 6 y 7, La Plata, donde actualmente vive la madre del jefe de Gabinete, Silvia País.

En tanto, hay otras tres propiedades inscriptas a nombre de Angeletti: una casa situada en calle Huaura 24, Morón; un departamento con cochera en calle Bragado 4747/61/63/65, barrio porteño de Mataderos; y la casa en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, Exaltación de la Cruz.

Los departamentos en CABA

En relación al departamento de Avenida Asamblea 1100 en la Ciudad de Buenos Aires, que Adorni incluyó en su declaración jurada de 2024, tiene una superficie de 115 metros cuadrados y aparece hipotecado por 100 mil dólares con prestamistas privados.

Las acreedoras del crédito son dos mujeres policías (madre e hija) identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

Ambas le dijeron a la Justicia que el funcionario se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%. Detallaron que Adorni adelantó cuotas, por lo que la deuda remanente es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

Según datos del mercado inmobiliario, el valor estimado de esa propiedad iría desde los 220 mil hasta los 290 mil dólares.

Por otro lado, el jefe de Gabinete le compró el departamento de Miró al 500 a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. A ellas se los había vendido el exfutbolista Hugo Morales a 200 mil dólares.

Seis meses después realizaron la operación con Adorni por un valor de 230 mil dólares. El funcionario pagó un adelanto de 30 mil y se endeudó con ellas por los restantes 200 mil dólares.

Las jubiladas le dijeron a la fiscalía que, aunque reciben una jubilación de 350 mil pesos, tenían dinero disponible para adquirir a medias la propiedad, en mayo de 2025.

Sobre los detalles de la venta, explicaron que quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

Tanto Miano como Feijoo admitieron que Adorni les debe 65 mil dólares extra, “de palabra”, para cubrir los gastos de refacción del inmueble.

La inmobiliaria que participó en una etapa de las operaciones estimó que el valor de mercado de la vivienda con las mejoras sería de 345 mil dólares.

Otro de los departamentos con cochera que identificó la fiscalía pertenece a la esposa de Adorni. Está ubicado en el barrio de Mataderos, en calle Bragado 4747/61/63/65.

Los bienes en la Provincia de Buenos Aires

La Justicia también corroboró que Manuel Adorni heredó un departamento en La Plata situado en Calle 48 n° 558, que desde hace unas semanas salió a la venta ofrecido a 95 mil dólares.

Se trata de un tres ambientes, con 50 años de antigüedad, ubicado en el cuarto piso del edificio, con vista hacia el frente.

De acuerdo a la descripción del aviso de venta “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.

En su declaración jurada del 2024, el vocero presidencial informó que obtuvo esta propiedad como una “donación”, herencia de sus padres, en junio de 2016.

La casa emplazada en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, ocupa uno de los lugares centrales de la investigación, después de que el contratista Matías Tabar declaró que la remodelación costó 245 mil dólares, que le fueron pagados en efectivo.

Los trabajos incluyeron el relleno de la pileta para reducir su profundidad, revestimiento de piedra y mármol travertino, y la instalación de una cascada lateral.

En el interior, se colocó carpintería a medida, muebles de living y comedor, equipos de aire acondicionado, y se instaló un horno de alta gama en la galería.

Aunque en principio no figuraba en la declaración de bienes pública del funcionario, se confirmó en el Registro de la Propiedad bonaerense que está a nombre de Bettina Angeletti.

Por otro lado, hay otra vivienda en la que figura como propietaria la mujer de Adorni, que se ubica en calle Huaura n.º 24, partido de Morón.

El caso

Los encargados de la pesquisa revisan los movimientos bancarios, pagos en efectivo y operaciones en dólares, que surgen del material remitido por organismos públicos y entidades privadas, como respuesta a los más de 150 oficios que se enviaron desde Comodoro Py.

Fuentes de la causa suelen repetir “los papeles mandan” a la hora de describir en qué basan la investigación sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni.

En otras palabras, señalan que la situación del jefe de Gabinete se definirá cuando presente la declaración jurada de bienes actualizada ante la Oficina Anticorrupción.

El Ministerio Público Fiscal trabaja a jornada completa en las pesquisas contables, con la intervención de unidades especializadas como la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y la colaboración del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema.

Por Rosario Bigozzi – Infobae