Las petroleras ya no tendrían que abastecer primero el mercado interno antes de exportar

La ley Bases liberaliza exportaciones e importaciones, pero queda una última instancia de intervención de la Secretaría de Energía en caso de “motivos económicos que hagan a la seguridad del suministro”. El Gobierno tampoco podrá fijar los precios internos de los combustibles.

La Cámara de Diputados aprobó este martes cambio a la legislación de hidrocarburos. Si lo ratifica después el Senado, las petroleras ya no tendrán que abastecer primero el mercado interno de crudo y gas sino que podrá exportar directamente, incluso con el riesgo de dejar desabastecida la plaza local. Esto llevará a que el precio interno de los combustibles sea el de exportación. Lo que no se pueda vender aquí porque el bolsillo de los argentinos no alcance se mandará al exterior.

La desregulación en materia de hidrocarburos elimina la obligación de satisfacer prioritariamente el mercado interno. “Cae el objetivo del autoabastecimiento” y se lo reemplaza por “el de maximizar la renta”, según el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales. Las exportaciones e importaciones pasan a ser libres. Sólo se incorpora una condición a esa libertad: estará sujeta a la “no objeción” de la Secretaría de Energía, que a su vez estará fundada en “motivos económicos que hagan a la seguridad del suministro”. Carbajales por eso se pregunta: “¿Servirá esta liberalización para garantizar el boom inversor en Vaca Muerta? ¿O la discrecionalidad última del Gobierno dificultará los planes de negocios con perfil exportador?”.

Otro cambio radica en que el Ejecutivo se abstendrá de intervenir y fijar precios, algo en lo que ya había legislado el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei a fines de 2023. Sin embargo, Carbajales también duda de si YPF, que seguirá siendo 51% estatal, no terminará terciando en la fijación de precios de venta, como sucede en la actualidad del gobierno libertario, cuando se dosifican los aumentos para evitar un mayor impacto inflacionario, a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por Alejandro Rebossio-ElDiarioAR