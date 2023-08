Las mejores frases de La Joaqui en Got Talent

La nueva integrante del jurado del nuevo reality de talentos tiene frases icónicas que no dejan de ser virales.

La Joaqui es una de las artistas más reconocidas en el mundo de la música Argentina. Se dedica a la cumbia y al reggaeton siendo sus letras muy virales entre los más jóvenes. Muchas de sus canciones entraron en las listas de los más escuchados y se volvieron bailes tendencias en las redes.

Las mejores frases de La Joaqui, jurado de Got Talent

Got Talent Argentina, el reality shows donde distintos ciudadanos pueden mostrar sus talentos artísticos, llega a las pantallas de Telefé a partir de mañana 16 de agosto. La Joaqui será una de las integrantes del jurado y debutará como autoridad en una programa de alcance nacional.

La artista de 28 saltó a la fama muy rápido a partir de sus ingeniosas letras y su talento para la cumbia y el reggaeton, un género en donde no tenía pensado involucrarse, pero en donde vio una oportunidad para desarrollar música adulta y de boliche como a ella le gusta. En la actualidad, sus frases son virales y sus seguidoras las toman con consejos para salir adelante de una relación.

Sus canciones se conocen como “Máximas” en donde dice verdades que a pocos les gusta escuchar. Una de sus canciones más destacadas es “Tu amor”, en conjunto con otro artista, donde hace referencia, mediante la cumbia, a un hombre que ya está en una relación con otra mujer. “Cuando te vi con ella, me quise re-matar. Pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar. Nene, me vas a extrañar“, se lee en el estribillo.

“Butakera” es otro de los temas que hizo estallara las redes y estuvo en la lista de las más escuchadas por mucho tiempo. “Vos decime “Butaquera”, en tu tutú puse mi toto. Saquemo’ un par de foto’ mientras colgas tu moto… Si tu novio no la cuelga, reina, pa’ mí estás soltera. Soy alta segunda, me la ch… ser primera. Si tu novio no acelera, reina, pa’ mí estás soltera”, se escucha en la letra de la canción que Joaquinha grabó con El Noba, el artista que falleció en un accidente de moto.

“Dos besitos” es otro de los temas musicales más escuchados a partir de sus frases icónicas que le permite a su seguidores enviar indirectas por las redes sociales. “Yo quiero uno como vos. Mejor que sean dos. Fuma, fuma hasta que le da tos. Yo soy tu romántica, tu bandolera… Dos besitos porque tres es mucha plata, atentamente tu wacha”, se aprecia en la letra.

Y finalmente, “La difícil” es otra de las canciones de La Joaqui más exitosas de su carrera. La artista debutará como jurado y será la encargada, junto a sus colegas, de guiar a los demás participantes que sueñan poder trabajar con ella.