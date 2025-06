Las lágrimas de Julio Chávez al ser reconocido por sus 50 años de trayectoria

Fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Mientras agradecía, el gran actor se quebró varias veces y terminó ovacionado

Fue, sin dudas, uno de los momentos más emotivos de la noche en la entrega de los Martín Fierro del Teatro. De pronto, Juan Leyrado entró en escena y enumeró: “Es maestro de maestro. Humilde y comprometido. Tuve la suerte de trabajar con él en teatro y televisión. Es una persona que se emocionada con aquellos que buscan formarse en este profesión que ama y lo representa. Es actor, pintor, escultor, maestro… Es un tipo con un humor muy especial (que a mí me encanta)”, todo eso dijo Leyrado de Julio Chávez, en el homenaje por sus 50 años de trayectoria en el teatro.

Luego un tape compiló su trayectoria. “Debuté cuando tenía 21 años”, se lo escucha decir, “en Homenaje, una obra que me dirigió Gandolfo y aprendí muchísimo. Hay algo que no cedió, y no cede en mí, y es el enamoramiento por mi oficio. Y la sed de conocimiento, de aprendizaje y de entendimiento”.

“No le gusta verse, y fue visto por millones de personas en más de 34 obras de teatro”, iba terminando el clip.

Entre lágrimas, Julio Chávez agradece el premio por 50 años de trayectoria teatral (Captura de video)

Y allí estaba, en el escenario. El actor no llegó a soltar palabras que ya se quebró. Todo su agradecimiento -empezó por Luis Agustoni y Agustín Alezzo– fue quebrado, siempre al borde de las lágrimas. Puso énfasis en saludar a la gente “de mi estudio y mis seres queridos”.

Gente de pie. Aplausos. Ovación…

La primera vez…

Este lunes, en La Usina del Arte, donde se celebró la primera edición de los premios Martín Fierro del Teatro Se trata de un evento que será transmitido en vivo por América TV y que promete marcar un hito en la historia de la escena teatral argentina.

Carina Mazzocco y Martín Bossi, a cargo de la conducción de la gala (Prensa Grupo América)

La alfombra roja, que suele anticipar los momentos más comentados de la noche, estuvo a cargo de Sabrina Rojas, Tartu, Guido Záffora y Gimena Accardi, quienes recibirán a los protagonistas del teatro nacional y a las figuras invitadas.

Solita Silveyra, junto a Luis Brandoni, recibe el premio en nombre de Mirtha Legrand, evocando el fenómeno teatral de “40 kilates”, de 1971 (Prensa Grupo América)

La ceremonia oficial, conducida por Karina Mazzocco y Martpin Bossi, comenzó pasadas las 21.30. La edición 2025 de los Martín Fierro de Teatro, organizada por APTRA, se distingue por su carácter excepcional: por única vez, se premiarán dos temporadas consecutivas, la 2023/24 y la 2024/25, abarcando así un espectro más amplio de producciones y artistas. Esta decisión responde a la necesidad de reconocer el esfuerzo y la creatividad desplegados en un período especialmente desafiante para el sector, que supo reinventarse y mantener viva la pasión por el escenario.

La preparación de la gala comenzó dos meses antes del evento, con un equipo de más de 120 personas dedicadas a la organización y producción. El objetivo: ofrecer una noche inolvidable, con una apertura impactante, homenajes especiales y la entrega de 30 ternas que distinguen lo mejor de la escena nacional. La magnitud del despliegue técnico y humano refleja la importancia que APTRA otorga a este nuevo capítulo en la historia de los premios, tradicionalmente asociados a la televisión, pero ahora volcados de lleno al universo teatral.

Los nominados

Entre los nominados, la obra que más atención ha generado es El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, una ambiciosa producción de lComplejo Teatral de Buenos Aires presentada en e lTeatro San Martín.

Con cinco nominaciones, esta pieza se posiciona como una de las favoritas de la noche, destacándose por su propuesta estética y la profundidad de su dramaturgia.

Otras producciones que sobresalen en la lista de nominados son las comediasTootsie, Antígona en el baño y Empieza con D, 7 letras, cada una con cuatro nominaciones. En el rubro musical, los títulos más mencionados sonCuando Frank conoció a Carlitos, School of Rock y Legalmente rubia, también con cuatro menciones cada uno.

Este abanico de obras refleja la diversidad y la vitalidad de la cartelera porteña, que abarca desde el teatro oficial y comercial hasta el circuito off y las propuestas musicales.

La lista de ternas abarca categorías como Mejor Obra de Teatro Oficial, donde compiten Los años, El trágico reinado de Eduardo II, Cyranoy James Brown usaba ruleros. En el rubro comercial, se distinguen dos períodos: para la temporada 2023-2024, los nominados incluyen El corazón del daño, Tootsie, Antígona en el baño, VotemosyMade in Lanús; mientras que para 2024-2025, figuran títulos comoEsperando la Carroza, Quiero decir te amo, Druk, Felicidades, Mejor no decirlo, Quién es quién y Empieza con D, 7 letras.

El reconocimiento a la producción en el interior del país también tiene su espacio, con la categoría Mejor Obra de Teatro estrenada en Mar del Plata o Villa Carlos Paz, donde compitenMamma Mía, Caer (y levantarse), Argentina La Revista, Kinky Boots, 100% Fátima yUn viaje en el tiempo. En el rubro musical, además de los ya mencionados, se suman Saraos Uranistas, RENTyLas mujeres de Lorca.

Luis Ventura, presidente de APTRA, en la apertura de la gala (Prensa Grupo América)

El teatro infantil y el circuito off también cuentan con sus propias ternas, destacando títulos comoFamilia No Tipo y la nube maligna, Vivitos y Coleando, Topa, es tiempo de jugar yPlim Plim en vivo, energía musical en la categoría Mejor Infantil, y Modelo Vivo Muerto, Irreverentes, La fuerza de la gravedad yParlamento Muerde en Mejor Obra de Teatro Off.