Las imágenes del encuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña: besos, abrazos y mucha complicidad

La modelo y el actor coincidieron en un desfile y se convirtieron en el centro de atención por lo bien que se llevan

No es novedad que la relación entre Pampita y Benjamín Vicuña transita por un buen momento. Al parecer, el tiempo puso las cosas en su lugar y la ex pareja pudo dejar atrás su escandalosa separación, la palta, la manta amarilla de Nepal y todo lo que vio la modelo cuando ingresó al motorhome del rodaje de El hilo rojo con la intención de sorprender a su marido y la sorpresa se la llevó ella cuando vio “lo peor que una mujer puede ver”. En criollo y según su relato posterior: al padre de sus hijos teniendo relaciones con su compañera de elenco, nada más ni nada menos que María Eugenia La China Suárez.

De a poco, los padres de Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán, comenzaron a unirse un poco más. Actos escolares, cumpleaños compartidos y los hijos que el actor tuvo luego con la China, Magnolia y Amancio, hicieron que todos formen una gran familia ensamblada. Y desde que el chileno se separó de la actriz, el acercamiento fue aún mayor, ya que dicen que Pampita en un acto de enorme bondad lo recibió en su casa y lo contuvo en sus momentos más tristes cuando explotó el escándalo de su ex con Mauro Icardi y Wanda Nara. De hecho, el marido de Pampita, Roberto García Moritán, lo sumó a los partidos de fútbol que organiza con sus amigos.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un evento

Finalmente, esa buena onda se pudo ver públicamente. Fue anoche, en el primer evento social que compartieron y causó sorpresa verlos tan bien juntos. La excusa, la apertura de un nuevo local de Casa Equus en Palermo, la firma de la que el actor es imagen y se llenó de famosos, una de ellas su ex. Apenas se cruzaron, la onda entre ellos fue notoria: besos, abrazos y mucha charla cómplice. “A Carolina hace años que no la veía con esa sonrisa y él estaba gracioso, aunque algo nervioso”, comentó una persona que asistió al evento.

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre contó que estuvo con ellos en el evento y confirmó esa teoría. Benjamín se las pasó preocupado en la previa: “él llegó más tarde y lo primero que hizo fue preguntar por Pampita. ‘¿Ella ya llegó? Qué nervios’ ‘¿Ya habrá llegado Carolina? Ahora van a estar todos atrás nuestro, ¡que nervios!’”. Por su parte, la modelo y conductora, más acostumbrada a enfrentar a la prensa, lo manejó con más naturalidad.PlayPampita y Benjamín Vicuña juntos en un evento

“Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”, dijo el actor chileno en diálogo con Intrusos en el marco del evento.

Consultado sobre si con la China también se juntaría, Vicuña se limitó a sonreír y dijo: “yo hablé con ella, soy un tipo grande, tengo 43 años y tengo clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y tiene que ser”. También se refirió al motivo por el que sacó el comunicado para defenderla de los ataques en las redes apenas se supo que mantenía una relación con el jugador de PSG. “Fue lo que me nació cuando me pareció que hubo un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa, sino a lo social, porque estoy viendo una tendencia que se da en general”.

“¿Viste la entrevista de Wanda con Susana?”, quiso saber Alejandro Guatti. Su respuesta fue categórica: “Trato de preservarme, no voy a estar viendo cosas que me hacen mal”.

Benjamín Vicuña recibió el perdón de la madre de sus hijos

Por su parte, Pampita también suscribió a los encuentros buena onda. “Se va a volver a dar, en los eventos somos siempre los mismos. Ayer tuvimos otra situación de compartir lugar y no hay problema, nos llevamos muy bien, están los chicos de por medio y es la idea, que ellos tengan una familia llena de amor y todo a disposición. Nos saludamos con mucho respeto y la verdad es que nos llevamos muy bien en la crianza”, dijo la modelo, que después de ser madre de Ana junto a Moritán, por fin volvió a salir de noche sola. Y justo coincidió con su ex.

Pampita volvió a salir sola, sin su beba ni su marido (Fotos: Gentileza Grupo Mass)

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress