Las frases de Diego Martínez tras el empate de Boca ante Defensa y Justicia

El entrenador del Xeneize exhibió sus sensaciones después de igualar sin goles contra el Halcón en la Bombonera. Es el tercer empate del equipo en cuatro presentaciones de la Copa de la Liga

Boca Juniors debió haberse llevado algo más de su estreno en la Bombonera por la Copa de la Liga, pero el fútbol no se trata de méritos. A pesar de que el empate contra Defensa y Justicia mantiene su invicto, también lo aleja de la punta en la Zona B y no pudo lograr su segundo triunfo consecutivo después de lo que fue la primera victoria contra Tigre en condición de visitante.

En medio de ese panorama, el entrenador Diego Martínez tuvo un contrapunto en conferencia de prensa con un periodista que le preguntó sobre si consideraba que hubo un retroceso con lo mostrado en los partidos anteriores: “No, no siento que hayamos retrocedido un paso. El partido salió como imaginábamos. Los espacios donde creíamos que podían estar para recibir, estuvieron. Estuvimos imprecisos para recibir entre líneas, pero los muchachos buscaron e intentamos en esos espacios donde sentíamos que podíamos hacer daño”.

“Nos faltó un poco más de fineza en las combinaciones por dentro y nos faltó más presencia en el área cuando desbordamos en las bandas. Lo hablé con ellos y creo que lo corregimos en el segundo tiempo. Prácticamente, el equipo no sufrió, jugó en campo rival, tuvo situaciones de gol muy claras. Nos faltó un poco de tranquilidad. Nuestra gente nos empuja y nos lleva, pero hay que tratar de tener más calma en esos últimos metros”, señaló.

Más adelante, fue consultado por el estado físico de Edinson Cavani, quien no estuvo convocado para afrontar el duelo contra el Halcón porque sigue con molestias físicas pero que sí estuvo presente en el palco del estadio mirando el partido: “Está bien, sigue mejorando, avanza en su recuperación lógica con los pasos lógicos. Seguramente, mañana será un buen día para ver en qué estado está con un poquito más de exigencia y evaluar con el cuerpo médico su evolución y cuándo puede estar”.

A continuación, el técnico expresó un importante elogio para Cristian Lema, una de las incorporaciones que llegó en este mercado: “Es un central hecho a la medida de Boca, con mucha personalidad, entiende los momentos de cuando jugar o ser más práctico, con mucha fortaleza física y defensiva. Hizo un buen partido junto a Kevin (Zenón) y Lautaro (Blanco). Era un partido importante para ellos también, y jugaron con mucha autoridad”.

Por otro lado, respaldó a Frank Fabra, quien fue silbado por los hinchas cuando ingresó desde el banco en los últimos minutos: “Lo charlamos. Es una persona muy noble, muy emocional. Sin duda, no es lo mejor. La intención del cambio era aprovechar sus subidas e imaginábamos que podíamos tener profundidad por la izquierda. La verdad que el día a día es muy bueno. Este tipo de situaciones a veces suceden y entre todos vamos a intentar darlo vuelta”.

El ex DT de Huracán contó qué fue lo que le faltó para redondear su anhelo de dirigir al Xeneize en la Bombonera: “Sabemos lo especial de jugar acá. En lo particular, es algo que soñé toda de mi vida. Quizás como futbolista no me dio la jerarquía para cumplir ese sueño, lo pude cumplir como entrenador. El sueño que me faltó fue ganar el partido. El equipo hizo los méritos, pero de todo lo que me imaginé me faltó ganar”.

Más declaraciones de Diego Martínez

La falta de efectividad: “Me preocuparía más que el equipo no tenga situaciones, no lleguemos con claridad, no terminemos jugadas, demos muchas vueltas y no vayamos a finalizar. Nos falta la eficacia, pero siempre es mucho mejor trabajar sobre eso con muchas situaciones de gol generadas que cuando uno no genera y parece que queda muy lejos el arco rival. Vamos a trabajarlo, pero también nos gusta que sintamos seguridad en nuestro arco. Por eso hablamos siempre de ser un equipo equilibrado”.

Cuándo se verá la mejor versión de su Boca: “No tengo parámetro, Boca te exige tener hoy el equipo ideal. Y si no es hoy, tendrá que ser el miércoles (Central Córdoba desde las 19:15). Desde el juego y lo que analizó del rendimiento, vamos por buen camino. La bronca es que merecimos ganar en los tres partidos que empatamos salvo el primer tiempo contra Platense. No hablo desde un fanatismo, sino analizó el rendimiento del equipo. No es lo que soñamos, no nos gusta nada, nos da bronca, pero vamos por un camino que nos genera expectativas. Nos deja tranquilos el rendimiento y sacrificio del equipo”.