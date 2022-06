Las fotos hot Wanda Nara en África

La empresaria y modelo compartió unas imágenes desde el hotel en el que se está hospedando y causó furor en las redes sociales

Wanda Nara es una de las celebridades argentinas que más ama las redes sociales. La empresaria y modelo comparte ciento de publicaciones al año a través de su cuenta de Instagram con más de 12.6 millones de seguidores.

Fotografías a puro fuego, looks al último grito de la moda, momentos en familia y con amigos e, incluso, postales de los más exclusivos viajes son la clase de posteos que se pueden encontrar en el perfil de Wanda.

Wanda Nara posó desde Tanzania con una bikini rosa para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Es en este sentido que, la empresaria y modelo estuvo compartiendo en el último tiempo imágenes de sus vacaciones junto a Mauro Icardi, luego de haber protagonizado el Wanda Gate.

Wanda Nara junto a Mauro Icardi en sus vacaciones en África. Foto: @wanda_nara

La pareja se encuentra disfrutando de unas exclusivas vacaciones en África, donde, se hospedaron primero en el famoso hotel de Jirafas “Giraffe Manor” ubicado en Kenia, para luego, ir rumbo a Tanzania.

Cómo es la fotografía de Wanda Nara frente al espejo y en toalla desde África

En esta oportunidad, Wanda Nara compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía que dejó a sus millones de seguidores al borde del desmayo.

Allí, se puede ver a la modelo y empresaria frente al espejo en el hotel en el que se encuentra hospedada, vistiendo nada más que una toalla, la cual, se puede conjeturar luce luego de haber tomado sol en la paradisíaca Tanzania.

La fotografía de Wanda Nara frente al espejo y en toalla desde África. Foto: Wanda Nara

“Preparándome para volver a la ciudad. Todo muy lindo con esta chica de la jungla que mucho no me pega pero tanto me gusta… me esperan las Bendis… con todas las vacaciones de ellos por delante, sumado a los planteos porque me fui” comentaba en la publicación Wanda, quien, recibió más de 71.2 K de likes e innumerable cantidad de comentarios.

Wanda Nara se mostró con una bikini rosa y sorprendió a sus seguidores desde África. Foto: Instagram

“Dejar a la bendi e irse a la jungla. Mis respetos”, “Te miro te analizo TE RESPETO”, “Quien pudiera ser Wanda”, “La reina de la selva”, “AH BUENOO”, “Bombonaa”, “Fuegaaa”, “Impresionante tu belleza”, “La más linda en la Argentina, en África o en la China” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.

