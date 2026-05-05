Las fotos del viaje de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, con sus amigas a España

El viaje a España de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tomó un nuevo impulso al relevarse las imágenes del paseo con sus amigas.

El viaje a España de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena judicial y política, tras ser incorporado como uno de los elementos que analiza la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El caso tomó un nuevo impulso al conocerse una serie de fotos de la primera dama del Jefe de Gabinete con sus cinco amigas en su estadía en España, a las que accedió PERFIL. Las imágenes pertenecerían a la cuenta de Instagram de Angeletti, que aparece como privada al momento de esta publicación. La secuencia fotográfica fue publicada además por Página 12 y Tiempo Argentino.

En una de esas fotos publicadas en redes sociales hasta aparece un “me gusta” de Marcelo Grandío, el “amigo” de Adorni que dijo haber pagado uno de los vuelos de la pareja hacia Punta del Este para el carnaval de este año.

Según consta en el expediente, la estadía en Madrid —realizada en 2025— implicó gastos relevantes que ahora son evaluados para determinar si guardan relación con los ingresos declarados del entorno familiar. El caso no se limita a ese viaje: forma parte de un conjunto de movimientos económicos bajo análisis, que incluyen operaciones inmobiliarias y erogaciones en efectivo.

El tema escaló al plano político. El diputado Rodolfo Tailhade amplió sus cuestionamientos en el Congreso y presentó una denuncia en la que puso el foco, entre otros puntos, en los viajes atribuidos a Angeletti, incluyendo el realizado a España.

El legislador sostuvo que existen inconsistencias entre el nivel de gastos y la situación patrimonial declarada, y mencionó versiones sobre traslados al exterior junto a un grupo de amigas que habrían implicado desembolsos significativos. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia política y aún deben ser corroboradas en sede judicial.

La tensión se profundizó cuando desde el oficialismo respondieron a las acusaciones. El propio Adorni anunció que impulsará acciones judiciales contra Tailhade, en el marco de una disputa que ya combina elementos judiciales y enfrentamiento político.

La declaración del contratista por las obras en Indio Cua

En paralelo al foco sobre los viajes, la investigación judicial también avanzó sobre las refacciones realizadas en la vivienda del country Indio Cua, propiedad vinculada a Angeletti.

El contratista Matías Tabar fue citado a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita con el objetivo de reconstruir el circuito de contratación, ejecución y financiamiento de las obras. Tabar sostuvo que Adorni pagó por la obra en el country Indio Cua unos 245.000 dólares en efectivo.

El contratista también aportó documentación clave: presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y registros de comunicación vinculados a los trabajos. La fiscalía busca determinar no solo el costo total de las refacciones, sino también el origen de los fondos utilizados y las modalidades de pago, incluyendo operaciones en efectivo.

La vivienda, ubicada en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz, forma parte de las operaciones inmobiliarias que están siendo examinadas en la causa. En ese contexto, la declaración del contratista se volvió central para establecer la trazabilidad del dinero invertido en las mejoras del inmueble.

Una causa que se expande

Con el avance de la investigación, el expediente ya no se limita a un hecho puntual. El viaje a España, las denuncias políticas impulsadas por Tailhade y las refacciones en Indio Cua aparecen como piezas de un mismo rompecabezas: determinar si el patrimonio y el nivel de gastos del entorno de Adorni pueden justificarse con ingresos lícitos.

Mientras la Justicia reúne pruebas y testimonios, el caso continúa escalando en el plano público, con un cruce cada vez más intenso entre oficialismo y oposición. La definición, por ahora, sigue en manos de los tribunales.

PERFIL se comunicó con la oficina de Prensa del Gobierno para obtener una respuesta oficial y al cierre de esta nota no hubo ninguna respuesta.

Fuente: Perfil