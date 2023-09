Las fotos de Lali Espósito y Cande Vetrano en Ibiza

La cantante y la actriz se encontraron en España y aprovecharon para disfrutar de unos días de descanso

Lali Espósito y Cande Vetrano tienen una larga amistad que comenzó cuando eran pequeñas y trabajaban en las ficciones que llevaba a cabo la productora de Cris Morena. Con el paso de los años, ambas tomaron caminos diferentes, pero conservaron el vínculo.

La intérprete de “Disciplina” se encuentra en Europa como parte de su gira mundial. Ella pudo hacerse un espacio entre sus compromisos laborales, se encontró con su amiga en Ibiza y aprovecharon para pasar unos días juntas.

Lali Espósito y Cande Vetrano en Ibiza

En sus redes sociales, Lali y Cande compartieron con sus seguidores varias imágenes de algunos de los momentos compartidos. Por las altas temperaturas, las artistas aprovecharon para navegar en barco por la costa española. También disfrutaron de las playas, tomaron sol y se divirtieron juntas. Luego de disfrutar del barco, realizaron una salida nocturna.

Hace dos semanas, Espósito generó revuelo al opinar sobre los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales. “¿Ya votaron, che? Cuenten”, preguntó en Twitter a sus seguidores. Entre las cientos de respuestas recibió la de Moria Casán. “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió la diva con su habitual desenfado.

Lali Espósito y Cande Vetrano son amigas desde hace años (Instagram)

Más tarde, cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, Lali volvió a expresarse. “Qué peligroso. Qué triste”, planteó la también actriz en la misma red social, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas miles de comentarios.“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”.

Lali Espósito está en Europa realizando una gira (Instagram)

En la misma línea, Nicolás Raffo agregó: “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país”.

Luego de haber recibido críticas, la cantante volvió a expresarse públicamente. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, indicó.

Consultado sobre la opinión de Lali, el economista y actual diputado liberal, fue sarcástico. “Perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista Jonathan Viale, por Rivadavia Rivadavia, cuando le preguntó si había leído el comentario de la artista.

Ante la negativa de Milei, Viale continuó indagando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito?. Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”. Y el flamante candidato a presidente volvió a ignorar su trayectoria: “Yo escucho los Rolling Stones”, ironizó.

Ante la respuesta, el periodista insistió: “¿Qué onda? Cantó el himno en la final mundial. Muy exitosa su carrera con Chris Morena y ahora es una cantante. ¿No sabés quién es?”. Y Milei fue tajante: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Lali Espósito en Ibiza (Instagram)