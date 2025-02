Las fotos de la salida romántica de Mauro Icardi y la China Suárez por Palermo

La pareja eligió un local muy particular para pasar San Valentín.

Mauro Icardiy la China Suárez festejaron San Valentín de forma poco convencional: visitaron Paul French Gallery, un local muy particular ubicado en pleno Palermo. Según testigos en el lugar, la pareja estuvo alrededor de dos horas recorriendo este lugar, mientras escogían algunos elementos decorativos que estaban a la venta.

Al futbolista y la actriz se los vio sonrientes, hablando por lo bajo y concentrados en su curiosa actividad. Sin embargo, pese a sus intentos por pasar desapercibidos, acapararon la atención de varias personas que se encontraban en la zona. Sin embargo, nadie les pidió fotos o autógrafos durante su recorrido.

La China Suárez y Mauro Icardi en un local de Palermo. (Foto: Movilpress)

Debido a la lluvia, Eugenia y Mauro pagaron los artículos que eligieron y se dispusieron a salir de la tienda. Lo que la flamante pareja no esperaba, fue el hecho de que varios fotógrafos los interceptaron justo en la entrada. En todo caso, la mayor sorpresa se la llevó la China, cuando un notero de LAM (América) se acercó a ella para obsequiarle un ramo de flores.

La China Suárez recibió flores de un notero. (Foto: Movilpress)

Visiblemente halagada por el gesto del cronista solo se limitó a agradecer, pero ni ella ni el futbolista contestaron ningún tipo de preguntas. En su lugar, se dirigieron en dirección a un auto que se acercó a recogerlos rápidamente para abandonar el lugar.

La China Suárez le hizo un regalo íntimo a Mauro Icardi para San Valentín

Más temprano, Mauro Icardi y la China Suárez se declararon amor mutuo de forma discreta en redes sociales. En honor a los momentos que están viviendo en su naciente relación, la actriz posteó una foto en blanco y negro en la que aparecen abrazados.

Debajo de la postal, ella le dedicó una corta frase: “Gracias por tanto amor”. El futbolista, agradecido por el gesto, reposteó la publicación en su perfil de Instagram.

Pero además, la cantante tenía una segunda sorpresa preparada para su novio, que él mismo se encargó de compartir en sus historias con un video.

La sorpresa de la China Suárez para Mauro Icardi por el Día de los Enamorados. (Foto: Instagram / mauroicardi)

Al ritmo de la balada You´re still the one de Shania Twain, se puede ver cómo la China decoró el techo de la habitación con globos de corazones rojos, y sobre la cama esparció pétalos de rosas y fotos en formato polaroid.

Justo debajo de la publicación, el de Galatasaray texteó “Gracias” y arrobó a su pareja junto al emoji de carita enamorada y un corazón en llamas.