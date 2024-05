Las fotos de la noche que habría desatado la separación entre Emilia Attias y El Turco Naim

Una de las crisis que atravesó la pareja en el último tiempo fue en un evento importante a fines del año pasado, donde ella bailó “muy pegada” a otro hombre, según lo que contó Yanina Latorre en LAM

Este jueves por la noche explotó la escandalosa separación entre la actriz Emilia Attias y el actor “Turco” Naim luego de 20 años de relación. Una de las crisis que sufrió la pareja, según contó Yanina Latorre en LAM (América), fue la noche en la que ella asistió a un evento de una marca de espumantes, donde se la vio bailando “muy pegada” junto a un hombre quien, según Fernanda Iglesias, se trataría de Nicolás Francella. Ahora se dieron a conocer más imágenes de aquella noche a fines del año pasado, donde él la fue a buscar en pijama -siempre según Latorre- cuando le avisaron de esta situación y protagonizaron una escena en medio de la fiesta.

Luego de tanto tiempo juntos, el amor entre la actriz y el humorista se esfumó. Según lo revelado por Latorre este jueves por la noche, la pareja sufrió distintas crisis en los últimos años que condujeron a ambos a tomar caminos separados. El amor entre ambos nació en una cámara oculta que hicieron juntos en VideoMatch, se casaron rápidamente y tuvieron un matrimonio de quince años.

Emilia Attias en el evento de espumantes a fines del 2023. Foto/Instagram: @daianarosembergph

La sesión de fotos de Emilia Attias en el evento. Foto/Instagram: @emilia_att

En su relato, Yanina Latorre mencionó una de las crisis que atravesaron en el último tiempo, pero que no se pudo corroborar, ya que según dijo los organizadores de la fiesta resguardaron a los invitados. No obstante, mientras la panelista contaba detalles de aquella noche en el programa, le llegaban mensajes de texto a ella y Ángel de Brito de celebridades que confirmaban esta situación.

“Ya hubo un primer escándalo que no trascendió. Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo”, indicó y luego continuó: “Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos”. Pero en aquel momento no lo dio a conocer porque nadie podía confirmar lo sucedido.

Minutos más tarde, Fernanda Iglesias dio la primicia que todos querían saber: ¿Quién era el famoso con el que bailaba Emilia Attias en la fiesta? “Parece que era Nicolás Francella”, manifestó la periodista, aunque Yanina admitió que desconocía esta información.

Ahora, una vez trascendido el escándalo, el propio Turco Naim le envió un mensaje al periodistas Pablo Layus, con quien tiene un vínculo cercano, y desestimó que hubiera terceros en discordia. “Lo de Nicolás Francella es un bolazo”, advirtió.

Emilia Attias, en el evento donde se habría desatado el escándalo. Foto/Instagram: @emilia_att

El Turco Naim, según Yanina Latorre, fue a buscar a Emilia Attias al evento, a fines del 2023. Foto/Instagram: @emilia_att

Un día después de toda esta novedad que sorprendió a muchos, ya que se trataba de una de las parejas más emblemáticas del medio, se dieron conocer imágenes de cómo fue la presencia de Emilia Attias en aquel evento. La protagonista de Casi Ángeles asistió a la fiesta con un vestido negro y un espectacular peinado ondulado.

La actriz compartió aquel 18 de noviembre del 2023, la sesión de fotos que se realizó en una habitación llena de luces cálidas. Además, salió a la luz el video donde se la ve a Emilia con una copa disfrutando y bailando durante la noche de gala en una espectacular pista llena de luces.

Si bien esta fue una de las crisis que atravesaron, ya que él fue a buscarla en pijama al evento, no fue la única. Yanina confirmó que en estos momentos “él está en un lugar que se llama Montañita y se dio a la fuga, muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”. Tras lo sucedido, los protagonistas emitieron un comunicado en el que confirmaron la separación definitiva.