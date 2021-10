Las fotos de la hija de Máxima en su internado galés que escandalizaron a la familia real

La joven participó de la “Semana Queer” que organizó la exclusiva institución educativa a la que asiste desde hace unas semanas y posó con un atuendo revelador

El UWC Atlantic College, el internado galés al que asisten la princesa Alexia de Holanda y la princesa Leonor de España, ha celebrado la “Semana Queer” para dar visibilidad a los jóvenes que se sienten identificados con el colectivo LGTBIQ+. De acuerdo con el medio español Vanitatis, una encuesta realizada por la misma institución indica que el 32% de los alumnos se siente parte de este colectivo, mientras que el 12% asegura tener dudas sobre su autopercepción.

Durante siete días conmemorativos, se organizaron actos, desfiles y fiestas. En una de estas ocasiones, la hija del medio de la reina Máxima lució un atuendo revelador para posar con sus amigas en algunas fotos que terminaron publicadas en Instagram y que el medio holandés Ditjes en Datjes no ha dudado en publicar, haciendo caso omiso a las regulaciones impuestas desde la corona holandesa acerca de la intimidad de la familia real.

La foto de Alexia el día que partió al UWC Atlantic College

Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, el Servicio de Información del Gobierno poco puede hacer contra estas imágenes. ¿Por qué? De acuerdo con el especialista en realeza Rick Evers, el hecho de que Alexia diera permiso para publicarlas y que hayan sido difundidas en una red social hace que estén libres de censura.

“Habría sido muy diferente si la imagen hubiera sido tomada por un fotógrafo de la prensa sensacionalista, por ejemplo. Pero ahora las fotos ya están en la red. No es agradable por parte del medio Ditjes en Datjes -por el hecho de que es una menor-, pero no creo que realmente haya sanciones. Es posible que puedan enviar un correo electrónico desde el Servicio de Información del Gobierno para que quiten el artículo, pero nada más”, explica Evers.

Las imágenes de la adolescente fueron compartidas en Instagram, por lo que la familia real no puede hacer mucho para frenar su circulaciónArchivo

Si bien se sabe que a Alexia le importan poco las filtraciones, no es el caso de sus padres, quienes hace más de 20 años hicieron un pacto con los medios para poder llevar una vida lo más normal posible. De acuerdo con este compromiso, no se pueden publicar imágenes no deseadas de los Orange y, en el caso de que no se cumpla, las autoridades pueden aplicar penas judiciales como ocurrió en 2014 cuando la revista Nieuwe tuvo que pagar mil euros por publicar fotos de la princesa Amalia jugando al hockey.

Frente al alboroto provocado en los últimos días, los holandeses mostraron su descontento respecto del pacto de la realeza con los medios: algunos lo consideran censura. El periodista y escritor Hans Jacobs escribió en su cuenta de Twitter: “Vivimos en Corea del Norte. Entre otras cosas no se permiten artículos o fotos en línea cuyo contenido no haya sido verificado primero por el Servicio de Información del Gobierno… No hay mayor tontería”.