Las espectaculares fotos de Pampita en Tailandia: moda y estilo con las tendencias para el verano

En un rincón paradisiaco de Phuket, donde el sol brilla con fuerza y las aguas cristalinas invitan a sumergirse, Carolina Pampita Ardohain disfruta de unos días de ensueño. La conductora de televisión está en Tailandia para un viaje de trabajo que, además de ser una experiencia profesional, se convirtió en un desfile de estilo y tendencias veraniegas que no pasaron desapercibidas. A su lado, otras famosas de la escena local, como Zaira Nara, Julieta Poggio, Stephanie Demner y Jimena Barón, compartieron momentos de lujo mientras causan furor en las redes sociales con sus looks audaces y sofisticados y anécdotas en plan estudiantina.

Desde los rincones más emblemáticos de Tailandia, las influencers dejaron en claro que el verano 2024/2025 será una temporada de estampados vibrantes, cortes atrevidos y colores que reflejan el calor tropical del sudeste asiático. Mientras exploran los templos, mercados y discotecas más exclusivos de Phuket, no solo destacaron por su presencia en el mundo de la moda, sino también por su capacidad para influir en miles de seguidores que siguen sus recomendaciones de estilo, belleza y, por supuesto, de destinos paradisíacos. La espectacular excursión de Pampita en Tailandia La modelo se tomó varias fotos en una playa soñada

Y si hay algo que no pasó desapercibido en las fotos de Pampita y sus amigas es la apuesta por los estampados que dominan esta temporada. En el aire del verano, los lunares, las líneas verticales y los abstractos se combinan con los animal prints, que siguen siendo una de las tendencias más fuertes. Sin embargo, este año hay una clara preferencia por el estampado acebrado, que llega con fuerza para desplazar al tradicional leopardo. Las prendas que presentan este diseño son frescas, modernas y mucho más refinadas, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan un toque sofisticado en su look veraniego.

Este estampado, que parece haber arrasado con las pasarelas internacionales, promete ser la estrella de los próximos meses, y Pampita dudó en sumarse a esta tendencia. En sus publicaciones de redes sociales, muestra orgullosa su traje de baño de cebra, un modelo que juega con una paleta de colores neutros y combinables. A diferencia del clásico blanco y negro, Carolina optó por una combinación más cálida de beige y marrón, una elección que no solo aporta elegancia, sino que también eleva el estilo de la prenda. Pampita viajó a Tailandia con una reconocida marca de joyas La modelo disfruta de este viaje junto a otras influencers de todo el mundo

Y es que el traje de baño de Carolina no es solo una pieza que resalta por su estampado, sino también por su diseño sencillo y elegante. Lejos de los colores estridentes y los patrones demasiado cargados, el modelo de cebra en tonos tierra refleja el equilibrio perfecto entre la comodidad y la moda de alta gama. Este estilo casual y chic es un claro ejemplo de cómo se pueden combinar las tendencias sin perder la sofisticación. La modelo logró, una vez más, mostrar que el buen gusto no está reñido con la comodidad, y que los trajes de baño pueden ser tanto funcionales como estéticamente combinables.

En tanto, el escenario en el que se desarrolla esta explosión de moda no podría ser más adecuado. Tailandia se presenta como el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria y conectar con la naturaleza, la historia y la modernidad. Pampita y sus amigas influencers no solo están aprovechando la temporada de bikinis, sino también explorando algunos de los destinos más fascinantes del país. Sus looks frescos, cómodos y a la moda, se convierten en un referente para quienes siguen a las influencers y, buscan despertar otro tipo de curiosdidades: las de conocer algunos de los lugares más bellos del planeta. Para esta ocasión eligió un traje de baño de dos piezas soñado La modelo disfruta de unos días de descanso y trabajo

Por Candela Mazzone Infobae