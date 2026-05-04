Las empresas emblemáticas que cerraron, se achicaron o se convirtieron en importadoras

En los últimos meses, se intensificó el número de compañías que debieron cerrar o reconfigurar el negocio por el menor consumo y la competencia de afuera

Al compás de la apertura comercial impulsada por el Gobierno, muchas empresas comenzaron a reemplazar producción nacional por productos importados del exterior, lo cual se tradujo en despidos, suspensiones, recortes de turnos y cierre definitivo de plantas. Si bien hay actividades más expuestas a la competencia de productos extranjeros, la dinámica atraviesa a prácticamente todos los sectores de la economía.

Vale recordar que, desde que Javier Milei es presidente, se llevaron a cabo varias medidas para liberar la llegada de importaciones. Como resultado, el crecimiento de las compras externas fue casi seis veces superior al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, cuando, en términos históricos, esta relación suele ser de tres a uno. Además, resaltó un notorio cambio en la composición de la canasta importadora: los bienes intermedios y piezas para bienes de capital, que suelen ser un mejor reflejo del dinamismo productivo, pasaron de representar el 60,4% del total importado en 2023 a representar el 52% en 2025, mientras que el peso de las importaciones de bienes terminados (bienes de consumo, vehículos y courier) trepó desde el 14% al 23,8% en el mismo período.

Según un estudio de la consultora Equilibra, de los 26 sectores productivos que en Argentina compiten contra productos del exterior, 20 sufrieron una caída de su producción en la era Milei. Asimismo, dentro de esos 20, en 14 se verificó un incremento simultáneo en las importaciones; los casos más relevantes fueron los de indumentaria, madera, industria editorial, muebles y juguetes, y vehículos.

En este marco, iProfesional relevó ejemplos particulares de compañías que reconvirtieron su estrategia de negocios.

Indumentaria y calzado

En enero de 2025 el Grupo Dass, que producía para Adidas, cerró su planta en Coronel Suárez, lo cual implicó la desvinculación de 360 empleados. En paralelo, la compañía líder en indumentaria y calzado deportivo incrementó sus importaciones en más de 300% entre 2023 y 2025, según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

A principios del año pasado, otra de las empresas más importantes de calzado, Puma, despidió a 23 trabajadores en La Rioja. Como contraparte, un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que la compañía aumentó sus importaciones en un 40% entre el período enero-septiembre de 2023 y el mismo período de 2025.

En el comienzo de este año se vio un caso similar para la fabricante de zapatillas John Foos, que cerró su planta en Beccar, donde trabajaban 50 personas, para pasar a ser mera importadora de productos asiáticos. Desde la compañía aseguraron que antes de finalizar abril cesará por completo su producción local ya que se encuentra en “un proceso de reestructuración interna, orientado a garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo”.

Automotriz

En octubre de 2025 la autopartista de capitales suecos, SKF, reconocida particularmente por sus rulemanes, decidió cerrar su planta en Tortuguitas, donde trabajaban 150 personas. Al interior de la empresa señalaron que no se trata de una situación de quiebra sino de una relocalización de la producción de la multinacional hacia Brasil y que previamente ya había llevado tres líneas de producción que tenía en el país hacia México.

En cuanto a las terminales, el trabajo de IPyPP exhibió que Peugeot más que duplicó sus importaciones de vehículos entre 2023 y 2025, tanto en términos de cantidades como en términos de divisas. La consecuencia sobre la actividad local fue el anuncio de retiros voluntarios y la eliminación de un turno laboral a partir de abril y mayo de este año.

En este contexto, los últimos datos de patentamientos de vehículos mostraron para el primer trimestre de 2026 una importante caída en autos de origen fabricación local, como el Peugeot 208, y un alza de autos importados, como el Chevrolet Onix.

Uno de los casos más resonantes de los últimos meses fue el caso Fate: la histórica fabricante de neumáticos hace días terminó de cerrar su ciclo industrial tras el envío de los últimos telegramas de despido y el pago completo de las indemnizaciones a los trabajadores que aún mantenían un conflicto con la empresa. De este modo, se puso fin a un proceso que se había iniciado en febrero con el anuncio del cierre y que incluyó ocupaciones de planta, audiencias oficiales, causas judiciales y una fuerte disputa política que excedió el ámbito empresarial.

Fundada el siglo pasado, FATE llegó a emplear a 920 trabajadores y durante décadas fue un emblema industrial del conurbano bonaerense. El cierre de sus operaciones refleja, según la propia compañía, una problemática más amplia: la pérdida de competitividad, el aumento de costos locales, los cambios tecnológicos y la presión de un mercado global cada vez más dominado por productos importados.

Desde la empresa explicaron que la brecha entre los costos internos y los precios de los neumáticos provenientes de China volvió inviable la continuidad del negocio. “No se pudieron sostener las pérdidas acumuladas ni las que se proyectaban”, señalaron. En ese contexto, cerca de 800 empleados aceptaron retiros voluntarios, mientras que el resto fue desvinculado en la etapa final del proceso.

Electrodomésticos

La empresa Whirlpool es un ejemplo claro de reconversión estratégica, ya que a fines de 2025 cerró su planta de producción propia en Pilar, inaugurada en 2022, y dejó de importar piezas e insumos a la par de un incremento en sus compras de productos terminados desde el exterior. En números, esto se tradujo en la pérdida de 300 puestos de trabajo y en un fuerte salto en las cantidades importadas de lavarropas y heladeras, del 161% y del 69%, respectivamente (respecto de 2023).

Con mayor agresividad, la empresa Pilisar (ex SIAM, ligada al grupo Newsan), exhibió un extraordinario salto del 3.866% en sus importaciones de lavarropas terminados, mientras que en el segmento de heladeras el avance fue del 739%. A la vez, prácticamente desaparecieron sus compras de insumos, lo cual refleja el abandono de la producción doméstica.

El impacto en el sector fue federal y lo sufrió Catamarca a partir del cierre de la fábrica de Heladeras Neba, que involucró casi 50 despidos desde octubre del año pasado. Desde el Grupo Libson, propietario de la marca, señalaron un “proceso de adecuación de su operación industrial” y la “necesidad de preservar la sustentabilidad y competitividad”. A partir de ahora la firma seguirá vendiendo sus productos, pero los mismos serán de origen asiático.

Otro caso en el sector es el de Goldmund S.A, sociedad que controla la marca Peabody, que hasta 2025 combinaba de manera bastante equilibrada la venta de productos de fabricación local con venta de importados. En 2026 el peso de las importaciones creció notoriamente, en medio de un fuerte retroceso en la facturación. En materia de empleo el cambio es profundo: pasó de tener 350 trabajadores a solo 60 en apenas un par de años. “Debí achicarme en vez de invertir millones. Para mí la Argentina industrial se terminó”, llegaron a afirmar sus directivos tras la acumulación de fuertes deudas.

Asimismo, la planta en Rosario de Frimetal, empresa que fabrica para la marca Electrolux, planea el fin definitivo de su actividad en el segmento de heladeras a partir de mayo, tras haber cortado su producción de cocinas en enero. De este modo, se estima que la firma pasaría a contar apenas con 150 empleados, cuando antes de esta reconfiguración contaba con 750. A partir de ahora solo se dedicará a producir freezers y lavarropas, mientras que el resto de las líneas serán cubiertas con ensambles o importaciones.

Electrónica

La empresa de aires acondicionados fueguinos, Aires del Sur, anunció suspensiones a 140 trabajadores en el primer bimestre de 2026. Desde la compañía aseguraron encontrarse en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, describieron a su crisis como de carácter “estructural” y admitieron que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.

Por su parte, tras la visita de Milei a su planta en Tierra del Fuego y la eliminación completa de los aranceles para la importación de celulares, Newsan inició un proceso de ajuste que incluyó 45 despidos y 70 suspensiones. Mientras tanto, entre enero y febrero importó casi 500.000 celulares terminados, cuando en los años previos estas compras eran nulas o muy poco significativas.

Artículos de cocina

Lumilagro importó más de 100.000 termos desde 2025, cuando hasta 2024 sus compras al exterior eran nulas, de acuerdo con la investigación del IPyPP. Como contracara, la firma despidió a 170 trabajadores en los últimos dos años. La justificación de sus directivos es que, con esta reconversión, los que ganan son los consumidores al poder acceder a productos de mejor calidad, a mejor precio.

En la misma sintonía, Essen pasó de importar casi cero a traer más de 20.000 cacerolas y sartenes desde China. En paralelo, despidió a casi el 10% de su plantel industrial.

Alimentos

Mondelez, fabricante de las reconocidas galletitas Club Social y de las tabletas de chocolate Milka, es uno de los casos paradigmáticos de “sustitución inversa” en la industria alimenticia. En diciembre último la compañía suspendió a 2.300 trabajadores por tres semanas. Como contracara, sus importaciones arrojaron un alza de casi 70% entre 2023 y 2025, destacándose un mayor peso de las compras de bienes finales, en detrimento de insumos intermedios.

Nestlé, en tanto, realizó 18 despidos en su planta de Villa Nueva (Córdoba), donde produce alimentos para bebés. En materia de comercio exterior, la compañía mostró una suba del 16,9% en sus importaciones en dos años, aunque vale recalcar que la mayor parte corresponde a compras de café, que no tiene gran competencia en el ámbito local.

Recientemente, Quilmes anunció un recorte de personal desde 260 a 80 trabajadores en su planta de Zárate. Según los números del CEPA, entre enero y septiembre del año pasado la compañía había realizado importaciones por u$s300.000, una cifra 376% superior a la del mismo período de 2023.

Con la misma tónica, la fabricante de dulces Georgalos viene llevando a cabo desde el último trimestre de 2025 sucesivas rondas de suspensiones en su planta de Victoria, ante la retracción del consumo interno. Frente a este escenario, la empresa decidió trasladar parte de su producción a China, aunque por el momento no se trata de una estrategia masiva de relocalización.

Su presidente Miguel Zonnaras, explicó: “Lo que termina determinando que otros países puedan tener una estructura de costos más competitiva que la Argentina no es la materia prima ni la tecnología (hoy transformadas en commodities), sino el resto de los factores que intervienen en la producción, como intervención de los Estados, la infraestructura y la logística”.

También se sumó a esta ola de reconversiones el frigorífico General Pico, ubicado en la localidad con el mismo nombre y creador de las hamburguesas Paty, que desvinculó en febrero a 194 trabajadores. El informe del CEPA mostró que Quickfood, empresa del mismo dueño, fue en 2025 la principal importadora de carnes en Argentina, con un avance del 45% en sus compras externas respecto de 2023.

Químicos

La firma Kenvue, fabricante de las marcas Siempre Libre, Carefree y Johnson’s Baby, desvinculó al 85% de su personal a comienzos de 2025 y unos meses después cerró sus operaciones industriales en el país para pasar a traer todos sus productos de Brasil y Colombia. Las instalaciones de Pilar funcionan hoy meramente como centro de distribución logístico y de control de calidad.

A mediados del año pasado, Clariant discontinuó su actividad de mezclas de productos químicos en Zárate y pasó a importar desde Brasil. Esto implicó el despido de 50 trabajadores. Desde la firma explicaron que tomaron la decisión “después de un análisis exhaustivo de la capacidad de producción, la viabilidad financiera y las diferentes alternativas ofrecidas por la producción en la Argentina”.

Muebles

En noviembre de 2025 la fábrica de muebles Color Living, situada en Tigre, anunció el cierre definitivo, lo cual implicó la desvinculación inmediata de sus 40 empleados. Tras la noticia, desde el Sindicato de Trabajadores Madereros Zona Norte especularon que la decisión se podría enmarcar en un giro del modelo productivo, basado en una mayor importación de insumos o productos terminados.

Herramientas

La multinacional Bahco anunció en marzo que dejará de producir herramientas en su planta de Santo Tomé, que alimentaba a 40 familias, y pasará a dedicarse solo a los servicios de distribución y post venta. “Reestructuración del modelo operativo de la compañía”, fue la justificación oficial de sus directivos.

Vidrio

La principal productora de vidrios, Rigolleau, redujo parte de su fabricación local en Berazategui y pasará a importar desde China, en un contexto en el cual la firma opera al 60% de su capacidad instalada tras haber apagado uno de sus hornos industriales el año pasado, que generó el despido de 100 trabajadores. La empresa viene de sufrir una significativa caída en sus ventas y en sus exportaciones.

Generadores eléctricos

DBT Cramaco anunció en noviembre el cierre de su fábrica de generadores eléctricos en el oeste santafesino, dejando sin empleo a 35 trabajadores. Sus directivos enmarcaron la decisión en “un cambio de estrategia” y una “reorganización corporativa”, lo cual, en los hechos, implica reducir sus actividades a la importación, la comercialización y el servicio de mantenimiento de los equipos.

Baterías

Moura, una empresa grande en el segmento de baterías, comunicó en febrero que desactivará dos líneas de producción en su planta de Pilar. De este modo, el abastecimiento de sus productos para camiones ahora provendrá desde Brasil. Desde el sindicato de químicos dijeron que la compañía debatía la reubicación de los 25 operarios afectados.

Por Mario Loche – IP