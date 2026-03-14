Las cuentas de Caputo, al rojo vivo: la inflación no cede y el mercado se prepara para semanas más duras

El IPC se mantuvo en 2,9% y superó las expectativas del Gobierno y de las consultoras. La “núcleo” subió al 3,1%. Empeoran las proyecciones

No se cumplió la proyección de Luis Caputo. El ministro había dicho que la inflación de febrero sería más baja que la de enero, pero no fue así: el IPC quedó en el 2,9%, un nivel que supera en medio punto al de febrero de 2025.

La primera conclusión es que el proceso de desinflación se detuvo. La suba de los precios ya lleva varios meses más cerca del 3% que del 2% con el que el Gobierno aspiraba a tocar este mismo mes.

Hace nueve meses que la inflación no baja.

Algunas consultoras que suelen medir la evolución de los precios semana tras semana ya prevén una inflación arriba del 3% para este mes de marzo.

La guerra en Medio Oriente y la estacionalidad típica de marzo juegan en contra. Un dato: por cada 10% que aumentan los combustibles, el IPC sube medio punto. En apenas diez días del mes, las naftas subieron 7% promedio.

“El panorama se complicó”, reseñó el economista Miguel Kiguel.

La inflación contradice a Luis Caputo: el dato de INDEC preocupa

La inflación acumula un alza del 5,9% en los primeros dos meses del año. En tanto, la variación interanual alcanzó al 33,1%.

Las tarifas fueron responsables del salto inflacionario, pero no las únicas.

El ministro Caputo explicó, a través de un posteo en la red X, que “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

Sin embargo, el mes pasado volvieron a despuntar los precios de los alimentos.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,3%) fue el segundo de mayor incremento -luego de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,8%). Un punto que se explica por la suba de las tarifas de los servicios públicos en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

Inflación núcleo, entre las preocupaciones centrales

La clave en este proceso de inflación “pegajosa” viene dado por la aceleración de la denominada inflación “núcleo”, que excluye de la medición a los rubros estacionales y a los regulados, como son las tarifas.

En febrero, mientras que los productos estacionales registraron una caída del -1,3%, la inflación núcleo se mantuvo presionando al alza con un 3,1%. Dos décimas por encima del índice de precios.

El aumento del 3,1% de la “núcleo” se explica principalmente por el comportamiento de rubros que tienen un gran peso en el consumo diario:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: Esta división aumentó un 3,3% a nivel nacional. Dentro de este grupo, el INDEC destaca que la mayor incidencia provino de las carnes, un componente clave de la canasta básica que forma parte de la inflación núcleo.

En este sentido, la carne jugó un rol estelar: los denominados “cortes populares” registraron aumentos de entre 5,7% y 8,1%. El precio del pollo se incrementó 10,1%. Y los productos lácteos anotaron subas superiores al 2%.

Dentro de la inflación núcleo, otros movimientos sensibles fueron:

Bienes y servicios varios: Registró un alza del 3,3%.

Registró un alza del 3,3%. Restaurantes y hoteles: Tuvo un incremento del 3,0%.

Tuvo un incremento del 3,0%. Equipamiento y mantenimiento del hogar: Subió un 2,6%.

Tarifas y petróleo: ¿qué anticipan consultoras para marzo?

Algunas de las consultoras que miden el recorrido de la inflación coinciden en que marzo será peor que febrero. Que el IPC empezará con un “3”.

Así lo estimó el economista Martín Rapetti, jefe de la consultora Equilibra, un experto en planes de estabilización. “Lo que vemos para marzo por ahora sugiere que va a estar arriba de 3%”, proyectó Rapetti.

Desde Eco Go, Sebastián Menescaldi, le dijo a iProfesional que “febrero dio más arriba y marzo se viene en torno al 3% por cuarto mes consecutivo. La tendencia genera dudas sobre la capacidad de reducir hacia delante la inflación. Vamos a tener más inercia. Resulta difícil llegar a agosto con una inflación que empiece con ‘0’”, como anticipó Javier Milei.

La consultora LCG midió una inflación caliente durante la primera parte de marzo. “Con una inercia elevada que deja un piso alto de inflación, en marzo se sumará la usual mayor presión de los Estacionales, el ajuste de Combustibles por la suba del petróleo y nuevos ajustes de tarifas según el calendario previsto. En paralelo, nuestro Relevamiento de Precios viene mostrando subas todavía altas en Alimentos y Bebidas, que ceden sólo en el margen”, sostuvo Javier Okseniuk, economista jefe de LCG.

“Esperamos niveles todavía en la zona del 2,5% mensual para los próximos meses”, remató Okseniuk.

“Hace 3 meses que la inflación supera la inflación esperada por el REM. Y marzo pinta a que va a ser el cuarto mes”, apuntó el economista Fernando Marull en su cuenta de X.

La mirada de Luis Caputo

El ministro de Economía sostiene el optimismo para lo que viene. Y lo fundamenta en el equilibrio de las cuentas públicas. Sin atender demasiado al efecto inercia, que observan sus colegas de la City.

“El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, señaló Caputo en su cuenta de la red X.

Por Claudio Zlotnik – IP