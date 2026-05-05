Las cinco bombas que le pueden explotar a Milei

El Gobierno enfrenta un escenario inestable, atravesado por tensiones internas, escándalos de corrupción y un desgaste social visible. Ante un contexto donde los frentes se conectan, cualquier chispa puede desencadenar una crisis en la antesala de 2027.

El gobierno de Javier Milei baila torpemente sobre un campo minado sin mucha consciencia de que hay cinco detonantes que podrían desencadenar una crisis sin retorno. En una situación tan delicada como la actual, los problemas estructurales y nuevos se retroalimentan y afectan unos a otros. Es decir, la explosión de cualquiera de estos temas a los que nosotros llamamos metafóricamente bombas pueden generar una reacción en cadena que termine en una situación global desastrosa, antes de que empiece la campaña presidencial de cara al 2027.

¿Hay funcionarios del Gobierno que tienen consciencia de lo delicado de esta situación? ¿Se animan a decírselo al Presidente? ¿Estamos frente a un Gobierno que finge optimismo mientras hace lo imposible por desactivar estos temas explosivos o por el contrario, como parece, hay una administración disociada de la realidad? Preguntas inquietantes que iremos problematizando a lo largo de esta columna y del programa.

La primera bomba que podría explotarle al Gobierno tiene nombre y apellido: Donald Trump.

El presidente norteamericano está empantanado en la guerra de Irán y su popularidad cae aceleradamente. Según los analistas políticos de Estados Unidos es muy probable que pierda las elecciones de medio término.

Según la última encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos, su desaprobación subió al 62%, la cifra más alta de sus dos mandatos, mientras que su aprobación cayó al 37%. Este declive es especialmente crítico en el manejo del costo de vida, donde un 76% de los estadounidenses rechaza su gestión. Otros agregadores confirman la tendencia: CNN sitúa su aprobación en un 35%, y el promedio de The New York Times la ubica en 38%. Por su parte, Economist/YouGov reporta que solo el 18% de los ciudadanos aprueba “fuertemente” su desempeño, un mínimo récord para su segundo término. Entre los votantes independientes, el respaldo se ha desplomado al 25%, lo que complica el panorama para los republicanos de cara a las elecciones de medio término de noviembre, donde los demócratas mantienen una ventaja de cinco puntos en la preferencia legislativa.

¿Qué tiene que ver todo esto con Javier Milei y con Argentina? Bueno, Trump funciona como una suerte de garante para los tenedores de bonos argentinos. Es decir, grupos de inversión que tienen su dinero en bonos argentinos entienden que el respaldo que Trump le da a Milei y que se ha materializado en el préstamo del Tesoro de los Estados Unidos y en el apoyo que posibilitó nuevos desembolsos del FMI, es el reaseguro para cobrar. Esto hace que continúen dejando su dinero en Argentina.

Si Trump pierde las elecciones, tendrá menos margen para ocuparse de su socio en Sudamérica y, si además, la derrota de Trump en las elecciones de medio término anticipan un recambio presidencial, directamente Milei dejaría de tener ese garante y los fondos de inversión huirían del país. Esto significa que cambiarían sus bonos en pesos por dólares y se los llevarían de Argentina, provocando una suba del tipo de cambio y una aceleración inflacionaria que terminaría con la frágil estabilidad macroeconómica del Gobierno.

Además, los mercados funcionan por anticipación, es decir que si bien las elecciones son en noviembre, esto empieza a perfilarse con encuestas o un análisis de un mal momento de Trump, estos movimientos financieros podrían darse de manera anticipada.

¿Qué lo puede ayudar a Milei? Contradictoriamente Lula. Es decir, si Lula gana las elecciones en Brasil y Argentina sigue siendo importante para Estados Unidos en su pelea geopolítica con China, tal vez el apoyo económico no dependa tanto de la relación personal de Trump y Milei y se vuelva una alianza entre Estados.

Segunda bomba que puede explotarle a Milei. Los casos de corrupción.

Andis, Libra y el Caso Adorni tienen novedades recurrentemente y un avance en cualquiera de las causas podría complicar sus aspiraciones de reelección y de esta manera también el vértigo escapista de los mercados harían saltar el orden macroeconómico. Acá vemos cómo el frente judicial del Gobierno en este tipo de casos está indisolublemente unido al frente financiero.

Ayer hubo una noticia muy importante en el Caso Adorni. El constructor Matías Tabar presentó toda la documentación, con detalle pormenorizado, de la reforma en la casa que compró el jefe de Gabinete en el country Indio Cua, y que incluyó remodelación de una pileta, con mármol travertino y cascada, hasta la refacción integral de la vivienda. El pago fue sin recibos, facturas ni comprobantes. Tabar dijo ayer que Adorni se contactó con él y le ofreció la ayuda de su equipo para la declaración, pero que él lo rechazó. Según el contratista Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo. Es decir, no solo está el problema de pagar en negro, sino que realmente no queda claro de dónde sacó​ Adorni el dinero porque no le alcanzaría.

Según la cuenta que hacemos de todo lo que gastó reflejada en los diferentes medios, da más de 800 mil dólares y contando todos los aumentos de sueldos y ascensos de Adorni, ganó desde que empezó el Gobierno unos 120 mil dólares. Teniendo en cuenta que ese dinero también lo utilizó en todo tipo de gastos, no hay manera de justificar su nivel de vida.

Por otro lado, el caso Andis tiene a un Diego Spagnuolo caído en desgracia​, juntando enojo contra los Menem, a quienes consideran una banda delictiva que había instalado una burocracia para robar en la Agencia de Discapacidad. Todo esto lo cuenta muy bien Sebastián Lacunza en una nota del Diario AR. ¿Cómo puede ser que Milei y Karina echaron a Spagnuolo por un audio que ahora todos dicen que es falso y evitan pedirle la renuncia a Adorni por motivos que parecen más evidentes? ¿Cómo puede ser que Pettovello o el propio Luis Caputo piden renuncias a funcionarios por acusaciones que el propio Adorni tiene a granel? ¿No será que Adorni sabe cosas que comprometen a los propios hermanos Milei?

Hay rumores que apuntan a que el dinero de que Adorni no puede explicar proviene del propio caso Libra, quizás la denuncia más grave de corrupción contra este Gobierno, aunque la más difícil de entender porque se trata del mundo cripto, un sistema financiero poco conocido en nuestro país. ¿Habrá novedades en Estados Unidos de la investigación de este caso? ¿Qué sucede que no avanza la causa impulsada por el fiscal Eduardo Taiano?

Si el Gobierno logra que mejore la situación económica, podría frenar la atención que la sociedad le da a estos temas. De nuevo, vemos como los temas están totalmente unidos. Una bomba puede hacer explotar otra, pero desactivando una, también se puede desactivar la que está al lado.

Tercera bomba. La eventual unidad de la oposición.

La caída en la popularidad de Javier Milei durante este mayo de 2026 se ha profundizado debido a la acumulación de escándalos de corrupción y el estancamiento económico. Según el último informe de Zuban Córdoba y Asociados, la desaprobación del mandatario alcanzó un pico del 63,2%, reflejando un quiebre en la confianza incluso entre sus votantes originales. Por su parte, CB Consultora destaca que la imagen positiva se desplomó al 34,5%, vinculando este retroceso directamente al impacto mediático de la causa ANDIS y las sospechas sobre el patrimonio de sus funcionarios.

Desde la consultora Aresco, se observa que el respaldo en los centros urbanos más grandes ha cedido terreno ante la suba de tarifas y del transporte. Finalmente, Poliarquía advierte que la incertidumbre ha desplazado a la esperanza en el humor social, situando la aprobación en un 33%. Este escenario configura el momento de mayor debilidad política del Ejecutivo desde el inicio de la gestión, con una base de apoyo que se ha reducido a su núcleo ideológico más duro.

Si hacemos un promedio de todas estas encuestas da un 33,84% de imagen positiva y un 61,45% de imagen negativa. ¿Quién representa este descontento? Por ahora es fragmentario. Una porción la representa el gobernador Axel Kicillof, otra Cristina Kirchner y el kirchnerismo,otra, menor, la izquierda de Myriam Bregman, el peronismo federal e inclusive el PRO tiene una porción de desencantados también que no comulgan con una vuelta al poder del peronismo. ¿Podría haber una gran PASO opositora que bloquee las ansias de reelección que tiene el Gobierno? Bueno, eso es justamente lo que quiere evitar Milei y por eso envió al Congreso una reforma electoral que elimina las PASO. El Gobierno, con el PRO y los aliados radicales, tiene 112 diputados y necesitan 129 votos por tratarse de una reforma electoral, siempre se necesita la mayoría absoluta.

Acá hay un punto interesante. Mauricio Macri se ha mostrado lejano al Presidente y se habla de que volverá a ser candidato. Si el PRO no da el visto bueno a la eliminación de las PASO, lo que sería lógico, porque fue el mecanismo que posibilitó la creación de Cambiemos y la derrota al kirchnerismo, esa apuesta del Gobierno fracasaría sin remedio y un frente a la brasileña sería una posibilidad cierta.

Milei tiene una jugada para hacer y desbaratar esta posibilidad. Si acuerda con el PRO y le entrega la Ciudad de Buenos Aires en una alianza con el macrismo para el 2027, asegurando la continuidad amarilla al frente de la Jefatura de Gobierno Porteña, podría aspirar a pelear por la eliminación de las PASO. Esto dejaría herida a Patricia Bullrich que es la candidata a jefa de Gobierno porteño tras la caída en desgracia de Adorni. Tal vez, esto se solucionaría con un eventual ofrecimiento como compañera de fórmula de Milei.

En la vereda de enfrente, paradójicamente quien podría ayudar a Milei es Cristina Kirchner. Sí, como nos dijo Horacio Verbitsky en este programa, Cristina apoya a cualquier peronista antes que a Kicillof y se divide el peronismo, fracturando la oposición más importante a Milei, esto volvería al Gobierno aún más competitivo.

Cuarta bomba. El frente interno.

La guerra interna entre Karina Milei y Santiago Caputo genera continuas filtraciones y fuego interno que amenaza con la estabilidad del Gobierno. De hecho, es interesante cómo avanza la causa de Adorni a manos del juez Lijo, quien mantiene un enfrentamiento con el nuevo ministro de Justicia, Mahiques quiere el cargo de Procurador General de la Nación, es decir el jefe de todos los fiscales del país. Este enfrentamiento dentro del mundo judicial, ¿tiene algo que ver con el enfrentamiento entre Karina y Santiago Caputo?

Es decir, la caída en desgracia de Adorni, ¿fue motivada por Caputo? Hay quienes tienen sospechas en la filtración de la primera foto, la de la mujer de Adorni en Nueva York. La interna está en un nivel en el que, cualquiera de los problemas que tiene el Gobierno es motivo para que una de las dos facciones culpa a la otra.

Es un estado de paranoia total.

La interna no es una bomba menor, solo que más que una explosión única es una suerte de desgaste permanente. Esto le sucedió al Frente de Todos y tuvo una fuerte repercusión electoral. En momentos de crisis, mostrar a un gobierno dividido, repleto de acusaciones cruzadas es evidentemente crítico.

Si Karina dejara de avanzar en todos los frentes contra Santiago Caputo y este se conformara con un rol menor, que de cualquier manera está al frente de lugares tan importantes como La exAfip y la SIDE, esta interna podría disiparse.

La quinta y última bomba es quizás el núcleo de la fortaleza del Gobierno.

El fin de la paciencia social. Hasta ahora, el deterioro de las condiciones de vida, los continuos casos de corrupción y verborragia presidencial es tolerada por la sociedad que solo se manifiesta en grandes movilizaciones cada tanto y por temas puntuales. Esto podría dejar de ser así en cualquier momento poniendo en crisis todo el plan del Gobierno. Esto le sucedió a Macri en las jornadas de diciembre del 2017, cuando la situación social detonó por la aprobación de una reforma previsional acotada.

En la actualidad, quienes empezaron a dar señales de alarma son los gobernadores e intendentes de diferentes localidades. Según estos mandatarios, los cambios en los envíos de la coparticipación que envía Nación y las bajas recaudaciones por la merma de la actividad económica, dejan a las administraciones locales al borde del quebranto. Cada vez más hay huelgas docentes y estatales más importantes en las provincias y no sería extraño que la cadena, al igual que en los noventa, se rompa primero por sus eslabones más débiles.

El fin de semana pasado una huelga docente muy importante en Chubut tuvo pocas repercusiones a nivel nacional, pero tiene la particularidad de haber sido autoconvocada. Es decir, los docentes no esperaron a que los sindicatos llamen a paro. Organizaron un “faltazo” que luego convalidó la CTA Autónoma. Estas acciones autoorganizadas se empiezan a replicar en docentes tucumanos y sanjuaninos. Si cada vez más, hay levantamientos que no son dirigidos por los sindicatos, la situación puede volverse incontrolable.

Esto puede paliarse con una recuperación parcial de la situación económica. Es decir, si la inflación en el segundo semestre empieza con un 1 adelante por mes y haya algún tipo de efecto derrame por las cosechas récord en el campo y el despegue de sectores como energía y minería generen algún tipo de derrame, así sea parcial, tal vez el Gobierno tenga aire hasta las elecciones.

La situación es muy complicada y el Gobierno se mueve en un campo minado con todo detonantes relacionados entre sí. Todo tiene una solución y varias formas de resolverlo, no sabemos que conciencia tiene la administración libertaria de la delicadeza de la situación. Nuestro rol como la de todo el periodismo independiente es alertar a las autoridades y a la población de lo que vemos y analizamos. Como decimos siempre, esperemos estar equivocados.

DÍA 877: LAS CINCO BOMBAS QUE LE PUEDEN EXPLOTAR A MILEI | NET TV





Por Jorge Fontevecchia – Perfil