Hago este post

Porque eh visto varios comentarios en mi redes sociales.?

Donde me dicen que subido de peso, que me veo con panza ??

En serio piensan que a mi me podría

IMPORTAR lo que lo demás ven en mi.?

Si me llaman GORDA.? O FLACA ? Que de igual manera juzgan vea cómo me vea!… pic.twitter.com/UPfAckHodI