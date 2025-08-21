Lali Espósito y La Joaqui potencian su estilo en su nuevo videoclip: looks retro, pin-up y lencería

Las artistas lanzaron “Para dos” y sorprendieron con sus apuestas de moda y audacia, del body encorsetado al abrigo de piel y el corpiño a la vista.

Si por sí solas son dos nombres con una gran potencia, juntas son dinamita. En las últimas horas, Lali Espósito y La Joaqui sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su nuevo sencillo en colaboración, titulado Para dos, y lanzaron un videoclip que desplegó audacia tanto en los looks como en la performance.

En el clip, las cantantes interpretan a dos amantes que se reencuentran y rememoran su pasado. En una lujosa mansión como escenario de esta historia, se lucieron con vestuarios que fusionaron guiños al estilo pin-up con el glamour de los 90 y toques retro, con estilismo de Jorge León y Maru Venancio.

Audacia pura para La Joaqui y Lali en su videoclip. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

La primera en aparecer fue la marplatense, que en algunas tomas se mostró junto a una elegante mesa vestida con un body rojo a lunares blancos, una clara referencia al pin-up de los años 40. Una bata al tono con plumas en los puños añadió el toque glam y de audacia que la caracteriza.

La Joaqui y Lali en el videoclip de “Para dos”. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

Para llegar a su encuentro, Lali eligió una clásica camisa blanca y un pantalón negro, mientras que los detalles hicieron la diferencia. La camisa la usó entreabierta, dejando a la vista un corpiño de encaje negro y, como broche de oro, sumó un abrigo animal print de leopardo.

La Joaqui y Lali deslumbraron con sus apuestas de videoclip. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

Además, acompañó el vestuario con joyería maximalista del cuello al escote, desde pedrería y cadenas hasta relojes. Las dos sumaron también anteojos de sol con marco blanco cat eye, un guiño al glamour de la época dorada de Hollywood en los 50.

Los dos vestuarios de La Joaqui y Lali en su nuevo lanzamiento musical. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

Para otra de las escenas del videoclip, que representan una línea temporal previa en la historia que cuenta el video, las dos llevaron looks de impronta retro. La Joaqui lució un body encorsetado con frunces en la zona del escote, estampado con un diseño cuadrillé en tonos pasteles. Lo llevó con pantymedias rojas y bucaneras blancas con flecos.

La Joaqui y Lali con apuestas retro y glam. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

Lali, en tanto, combinó una remera blanca de mangas cortas con rayas de colores con un minishort de cuero negro con tachas, medias de red y bucaneras al tono. Un abrigo de piel en color caramelo fue el broche de oro para estas escenas, donde las cantantes se mostraron muy juntas y a los besos.

Lali y La Joaqui compartieron una escena hoy y looks de alto impacto. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

La estética del videoclip no terminó en el vestuario, sino que los detalles de la ambientación también tuvieron protagonismo. Por ejemplo, la elegante mesa a la que se sentaron, llena de platos con pastelería fina y el frasco del icónico perfume Nº5 de Chanel, el favorito de Lali, que le da nombre a una de sus canciones.

Los detalles del videoclip de Lali y La Joaqui. (Foto: Instagram/@tomiraimon)

Sin dudas, cada detalle del video dirigido por Ana Massera y Lean Vázquez estuvo cuidado a la perfección. Del equipo formaron parte también Enzo Haro a cargo del maquillaje. Mae Ludueña fue la encargada del peinado de La Joaqui y Juanma Cativa el de Lali. Ricky Sarkany, Hijas Design y Elisabeth Remes son algunas de las marcas de moda que participaron.

Sin dudas, los seguidores supieron apreciar todos estos detalles, al dejarles comentarios como “Se juntaron las reinas”, “Tremendo junte” y “Qué colaboración tan preciosa”.