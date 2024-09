Lali Espósito presentó “Fanático”, su nueva canción de estilo rockero

Después de casi un año sin lanzamientos, la cantante regresó al ruedo con un tema que expone su rebeldía y una crítica a la desinformación y a las fake news

Luego de casi un año sin música nueva, Lali Espósito vuelve al ruedo con “Fanático”, una pop con distorsión y aires rockeros de los ochenta. Según pudo saber Teleshow, se trata del primer adelanto del álbum que editará en 2025.

Sin cambiar su esencia desfachatada y popera, Lali exprime como nunca antes su rebeldía y nervio rockero -algo que tiene en el bagaje de su educación sentimental, dado su fanatismo por bandas clásicas como Queen-. Y con la voz con un filtro algo industrial, expande su universo musical, pareciendo partir desde la sonoridad de “KO”, de su disco LALI (2023). En cuanto a la letra, aborda sin tapujos la delgada línea que separa al fanatismo de la obsesión, mientras reflexiona sobre la cultura de la desinformación y las fake news, sin perder su toque irónico.

Para la composición de esta novedad, Espósito volvió a reunirse con el llamado Triunvirato del Pop -triángulo creativo que compone junto a los músicos y productores Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso– pero además sumó a Isabela Terán Lieban (más conocida por su alter ego artístico BB Asul), Juan Giménez Kuj y Federico Barreto.

Pícara y seductora, en el videoclip aparece dirigiendo una especie de casting en el que van audicionando distintos personajes: una chica que parece llevar el look de Lali en su etapa anterior, un chico vestido de monja muy al estilo Esperanza Mía, otro con un estilo rolinga glam que lleva una remera con la leyenda “Who The Fuck is Lali?”, también un muchacho grandote y tatuado con bombo a la usanza sindicalista pero con un “LALI” plotteado.

Pero llama la atención un personaje que viste campera de cuero, patillas y que habla a los gritos mientras gesticula nervioso. Entra en acción justo en el momento en que Espósito está leyendo un diario que la tiene en portada bajo el título “Escándalo”. En su rol castinero, la cantante primero le presta atención, luego se come un pancho y finalmente se duerme, hasta que el hombre del bombo es quien lo retira. ¿La escena es un guiño a su disputa pública con Javier Milei?

Algo de la letra parecería encajar en todo ese momento en que la tuvo a Lali en el ojo de la tormenta entre agosto del año pasado y febrero del corriente, cuando se posicionó ante el resultado de las elecciones PASO (la recordada frase “Qué peligroso, qué triste” ante la victoria de La Libertad Avanza) y a partir de allí recibió el ataque público tanto del presidente electo como de sus seguidores. En el videoclip de “Fanático”, la nueva canción de Lali, aparece un personaje que luce algo parecido a Javier Milei

“Te encanta ser como que no tenés idea quién soy / dicen que tenés un poster mío en tu habitación / Cada vez que salís de noche escuchás mi canción / y ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, entona en la primera estrofa haciendo referencia solapada a la primera canción de su álbum anterior.

“Lo tengo encima parece mi sombra… na, na, narananana / Es mi fanático, me vuelve loca / todas las noches me sueña y se toca”, dice después en el estribillo. “Se compra mi perfuma para ponerse mi olor / y su mayor fantasía sería ser yo / le preguntan por mi vidio, dicen que no lo vio / y se pone “Disciplina” para entrar en calor”, vuelve a la carga con la mención a uno de sus hits anteriores.

“Ya entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño / aunque te hagas el malo te está faltando cariño / yo no tengo enemigos y no los necesito / igual vení a acercate que te firmo la fotito”, cierra en el tema, mientras en el videoclip aparece rockeando al frente de una banda y luciendo una peluca con batido ochentoso. En el final, ella misma aparece cubierta por un hoodie interviniendo y vandalizando una gigantografía de ella misma con un aerosol. Al finalizar, mira a cámara, guiña el ojo y se va.