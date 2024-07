Lali Espósito mostró la intimidad de la grabación de su nuevo disco y compartió una llamativa reflexión

En sus redes, la cantante habló sobre el proceso creativo detrás de este nuevo trabajo.

Lali Espósito se encuentra trabajando en el que será su sexto álbum de estudio. Aunque todavía no dio detalles sobre las canciones, ya adelantó que va a ser una locura.

Para avanzar con este proyecto, la diva pop se tomó un tiempo fuera de los escenarios para grabar el sucesor de Lali, un disco repleto de éxitos y que la consagró como una de las artistas más convocantes de la Argentina.

“Estoy haciendo un disco re mega piola loco”, adelantó día atrás sobre este nuevo material. Además, en las últimas horas, compartió algunas fotos en la intimidad del estudio de grabación y lanzó una reflexión sobre como es este proceso creativo: “En realidad te divertís”.

En la publicación se puede ver a la intérprete de “Disciplina” y un video donde bromea junto a su productor, Mauro de Tommaso, pero además deja escuchar la melodía de una de las canciones que serán parte de este lanzamiento.

“Lo que va a ser este disco”, dijo en Twitter, muy entusiasmada. Como parte de este proceso creativo, también publicó un video de su infancia en el que define cómo es vivir del arte: “No me lo tomo como un trabajo, a mí me gusta tomarlo como una diversión, porque en realidad te divertís”.

Lali Espósito contó cómo le dice a Pedro Rosemblat en la intimidad

Invitada en Nave nodriza, programa que conduce Moria Casán en el streaming de Picnic extraterrestre, Lali habló como nunca de su relación con Pedro Rosemblat, su novio.

Después de que la diva opinara que la veía mal en el amor antes de que el conductor llegara a su vida, la cantante explicó: “Sí, estaba jodida”. Acto seguido, reveló el apodo que le puso al presentador: “Llegó la ‘unidad básica’”.

“Es ese otro nuevo que viene a aportarte todo eso que te hace despertar algo tan lindo y tan importante que es el amor, pero también es uno”, reconoció Lali.

Luego, Moria le preguntó: “¿Han llorado con Pedro juntos por algo?”. “Lloramos muchísimo. Somos muy emocionales y nos emociona la felicidad”, indicó la ex Casi Ángeles.

Por último, sentenció: “Estamos reconectados con la conciencia de ‘che, este es un instante de felicidad. En este momento, tomándome este vino, conversando con vos, mirándote a los ojos, pasando este rato o cocinando esta pasta soy la persona más feliz del mundo, me siento una privilegiada’. Todo el tiempo estoy conectada con eso”.

Fuente TN