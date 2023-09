Lali Espósito: “Hubo una orden de restricción”

La cantante contó el tenso momento que vivió con un fanático y dio detalles.

Lali Espósito, la cantante argentina que se encuentra en una gira internacional con su música, reveló en una entrevista una difícil experiencia que tuvo con un fan y dio detalles al respecto.

En diálogo con Poderosas, un podcast de México, contó que vivió una tensa situación cuando era adolescente y estaba grabando Casi Ángeles.

En principio, la artista expresó que había una gran cantidad de personas alrededor de los estudios por todo el éxito que tuvo la serie, y señaló: “Un día me acuerdo que llego y todo el mundo estaba como ‘cuidado que hay un chico’. Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse y aclaró: “Esa madrugada alguien se había metido en los estudios por los techos y escribió con aerosol en todas las escenografías: ‘Lali sos mía’, ‘Lali te amo’. Salimos con mi compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad”.

LALI ESPÓSITO. (CAPTURA: REDES)

“Salimos con mi compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad. Tenía una musculosa y en la espalda se le veía, en el omóplato, mi cara”, relató.

Finalmente, aseguró: “Hubo una orden de restricción, policía, denuncias. A mí me habían dado una foto del chico por si lo veía y me paraba”.

A qué edad se compró su primera casa Lali Espósito

La actriz debutó en su profesión en 2003 a sus 11 años y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en distintas series o películas. Además, hace años lanzó su carrera como cantante solista y, hoy en día, es una de las referentes argentinas más importantes. Esto la llevó a tener mucha fama, y también dinero.

Sin embargo, en una entrevista, reveló que “no se compra cosas“, aunque aclaró: “Me he comprado cosas muy importantes, me he comprado mi casa que para mí es un montón. Y me la compré muy joven y sabía lo loco que era a mi edad tener la posibilidad de comprarme una casa cuando ninguno de mis amigos de mi misma edad podían”.

De esta manera, la cronista le consultó: “¿Se puede saber a qué edad la compraste?“, por lo que Lali Espósito aseguró: “En realidad la primer casa fue para mis padres y yo era muy chica, 17 años creo“. Más tarde, logró hacerse con su vivienda propia: “Mi casa a los 23 años, no sé. No, te estoy mintiendo, menos, 18“.