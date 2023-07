Lali Espósito contó su experiencia con un amor libre: “Se terminó por una mentira”

La artista se refirió a una relación que concluyó de una manera que la sorprendió y la describió como “irónica”: “La intención del vínculo era que eso no exista”

“Seguimos marchando, seguimos levantando la bandera. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. No soy ni voy a ser lo que otros quieren que sea”, dijo semanas atrás Lali Espósito en un conmovedor discurso durante su participación de la marcha por el Día del Orgullo LGBTIQ+ en Madrid. La artista que por estos días se encuentra en Europa de gira se refirió a cómo vive su sexualidad hoy y a la revelación que tuvo a sus 23 años cuando compuso el tema “Soy”, “desde la inocencia y el anhelo”.

“La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad”, aseguró la intérprete de “Disciplina”, entre otros éxitos.

Recientemente, y mientras continúa con la serie de conciertos programados, la actriz que brilló en la producción española Sky Rojo, dio una entrevista en la que habló del amor libre y de su experiencia con una relación de la cual no quiso dar mayores detalles: ni sobre el tiempo que pasó desde que terminó y mucho menos del nombre con quien mantuvo el vínculo.

Lali Espósito contó que un amor libre terminó por una mentira

“Yo me animé a vivir cosas diferentes”, aseguró la cantante y recordó la relación que tuvo tiempo atrás. “Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad…”, comenzó Lali en su relato, en diálogo con Ashley Frangie y Lety Sahagun para el podcast Se regalan dudas.

De esa manera, la actriz resaltó sus miedos sobre su primera experiencia con ese tipo de vínculo. ”Me cagaba en las patas”, aseguró y siguió: “Porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”.

En tanto, contó que durante el tiempo que duró lo transitó “con alegría” hasta que concluyó de una manera inesperada, sobre todo por el tipo de vínculo planteado. En tanto, y si bien no dio mayores detalles, dejó entrever que fue ella quien decidió finalizarlo, dolida por aquella actitud de la otra parte. “Lo viví realmente con alegría. ¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”, aseveró Lali.

Lali Espósito

Días atrás, en otra nota que Lali dio en el en el podcast No lo hagas fácil habló de la salud mental y contó un episodio que vivió tiempo atrás cuando se vio en la necesidad de pedir ayuda a las personas que trabajan con ella porque tuvo un episodio de ansiedad. “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, le contó la actriz al youtuber mexicano Juanpa Zurita..

Además, dijo que aprendió a decir que no y a sus 30 años pudo admitir reconocer cuando no podía. “Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, reflexionó Lali Espósito en la profunda charla.

“Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, continuó la cantante que también destacó la importancia de haberlo podido notar a tiempo -”tarde o temprano, cada uno se da cuenta de las cosas cuando va pudiendo”- y de la decisión que tomó al prestarle atención a la salud mental. “Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco”, resaltó.

“Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final”, continuó la ex Casi Ángeles que también hizo énfasis en la importancia de poder hablarlo a tiempo. “Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, concluyó Lali Espósito.