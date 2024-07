La cantante fue una de las artistas que formó parte del espectáculo de inauguración.

Lady Gaga brilló con su show en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. La cantante formó parte del espectáculo masivo a lo largo del Sena. Acostumbrada a las presentaciones extravagantes, con disfraces, coreografías milimétricas y escenarios espectaculares, la artista estuvo rodeada por bailarines y plumas rosas.

“Buenas tardes, bienvenidos a París”, dijo la cantante en francés antes de entonar “Mon truc en plumes”, de Zizi Jeanmaire, y llevar adelante una performance digna de un cabaret parisino.

Para la ocasión, la artista llevó un outfit total black en capas. Aunque en un principio lució un abrigo peludo negro, el segundo cambio consistió en corset, mini short, guantes de satén largos y medias en el mismo tono.

Lady Gaga en look total black (Foto: Captura TyC Sports)

Para el estilismo, la artista optó por el pelo recogido en un rodete tirante con un tocado. En cuando al maquillaje, lució los labios rojos y mucha máscara de pestañas negra. Además de cantar y bailar, Lady Gaga demostró su talento en el piano y acompañó a la banda en vivo que tocaba junto a ella.

Qué dijo Lady Gaga sobre su presentación en París

“Me siento muy agradecida de que me hayan pedido que abra los Juegos Olímpicos de París 2024 este año. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me haya pedido que cante una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia de arte, música y teatro”, escribió Gaga en su cuenta oficial de Instagram.

En cuanto al tema que cantó, detalló: “Esta canción fue cantada por Zizi Jeanmaire, bailarina francesa nacida en París, que cantó famosamente ‘Mon Truc en Plumes’ en 1961. El título significa ‘Mi cosa con plumas’. Y esta no es la primera vez que nos cruzamos. Zizi protagonizó el musical Anything Goes de Cole Porter, que fue mi primer lanzamiento de jazz. Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con cantar música francesa”.

Lady Gaga con look total black y plumas rosas (Foto: Instagram / ladygaga)

Sobre la actuación que incluyó baile y plumas rosas, contó: “No quería nada más que crear una actuación que calentara el corazón de Francia, celebrara el arte y la música franceses y, en una ocasión tan trascendental, recordara a todos una de las ciudades más mágicas del mundo: París. Alquilamos pompones del archivo de Le Lido, un auténtico teatro cabaret francés”.

Lady Gaga se mostró feliz por su presentación en los Juegos Olímpicos de París (Foto: Instagram / ladygaga)

“Colaboramos con Dior para crear vestuarios personalizados, utilizando plumas mudadas de forma natural. Estudié coreografía francesa que le daba un toque moderno a un clásico francés. Ensayé incansablemente para estudiar una danza francesa alegre, repasando algunas viejas habilidades. ¡Apuesto a que no sabías que solía bailar en una fiesta francesa de los años 60 en el Lower East Side cuando estaba empezando! Espero que te guste esta actuación tanto como a mí. Y a todos en Francia, muchas gracias por darme la bienvenida a su país para cantar en su honor”, cerró.

La autora de “Bad romance” dio este show a pocos días de anunciar su vuelta al estudio para trabajar en su próximo álbum. Además, este mes se presentará en el festival de cine de Venecia, ya que es una de las protagonistas de la segunda parte de Joker, película en la que interpreta a Harley Quinn, la enamorada del Guasón, encarnado por Joaquin Phoenix.

Las mejores fotos del show de Lady Gaga en los Juegos Olímpicos de París

Lady Gaga se lució en París (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)Por: REUTERS

Lady Gaga entonó “Mon truc en plumes”, de Zizi Jeanmaire (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)Por: REUTERS

Lady Gaga, en total black y plumas rosas (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)Por: REUTERS

Lady Gaga bailó, cantó y tocó el piano durante su show en París (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)Por: REUTERS

Lady Gaga dio un show digno del cabaret parisino (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)Por: REUTERS