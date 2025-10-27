La victoria de Milei abre el camino para que EE.UU. acceda a más litio, uranio y tierras raras

La administración que lidera Trump tiene como prioridad garantizarse materiales que considera estratégicos en su batalla geopolítica y comercial con China

La contundente victoria obtenida por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios del último domingo reavivó el entusiasmo entre los actores internacionales que buscan hacerse con activos estratégicos en la Argentina. En esa línea, el resultado electoral arrancó felicitaciones de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y ese gesto con Javier Milei no es menor dada la ayuda financiera aportada por la potencia norteamericana. Por supuesto que esa acción no se queda ahí: el fortalecimiento de LLA en el ámbito legislativo abre aún más la posibilidad de que las empresas estadounidenses participen con más fuerza en sectores que desvelan a Trump y sus asesores. En pleno enfrentamiento geopolítico y económico con China, la Casa Blanca apunta a garantizarse productos y materiales que considera clave para su aparato industrial y militar. Litio, uranio y tierras raras lideran una nómina que, se da por descontado, ampliará el movimiento de las mineras de EE.UU. en Argentina.

A tono con eso, en los últimos días se conoció que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvo conversaciones directas con Luis Caputo, actual ministro de Economía nacional, para en principio demandar límites a las compañías chinas que extraen litio en el país y vienen mostrando interés en, también, hacer pie en el futuro negocio del uranio.

El uranio, otro mineral clave para Estados Unidos

El pedido norteamericano fue confirmado vía medios como The Wall Street Journal (WSJ), que además anticipó el pedido estadounidense de hacerse con el acceso a eventuales yacimientos de ese mineral.

Antes, igualmente, deben ocurrir cambios que Milei juraba que se llevarían a cabo desde antes del resultado positivo del domingo reciente. Por ejemplo, que Chubut, Mendoza y Río Negro derribarán las leyes que impiden la extracción de uranio, dada su naturaleza radiactiva, desde hace décadas. La explotación de ese mineral cesó en la Argentina en 1997, impactada también por el derrumbe del precio internacional del insumo para la industria nuclear.

Ahora, LLA entiende que no habrá limitantes para que gobernadores y legisladores provinciales modifiquen las normativas tal como viene demandando la administración Trump. Sin embargo, y como explicó Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, este avance minero dependerá también de lo que ocurra con el tipo de cambio y la apertura al giro de regalías para las compañías extranjeras.

Respecto de esto último, Ponce comentó a iProfesional que ese aspecto viene tallando en las decisiones de las compañías extranjeras. “Recordemos que el cepo fue levantado para las personas pero las empresas aún no han podido girar utilidades“, aseguró.

“Si bien se está buscando hacer más fluido ese proceso, hay importaciones que se deben y utilidades, precisamente, sin girar. Entre las empresas hay versiones que sostienen que los dividendos de este año se repartirán en 2026. O sea, que ya hay algunas autorizaciones para que determinadas regalías sean giradas a casas matrices. Bueno, este aspecto es central”, agregó.

Ponce subrayó que “el tema de las transnacionales está muy vinculado a la libertad para ingresar o egresar capitales”. Y añadió: “Lo central son las reglas de juego y cómo Argentina reconstruye una reputación que se ha visto deteriorada episodio tras episodio”.

Si bien el gobierno de Estados Unidos asume como estratégico garantizarse uranio, litio y tierras raras, lo cierto es que las empresas de ese país deben operar bajo las leyes argentinas. La expectativa está puesta en que, tras el reciente aval electoral, Milei desregule la minería en línea con lo que demandan Trump y sus equipos.

Minerales estratégicos, prioridad para Estados Unidos

“Sectores como la minería son prioritarios. Ha trascendido que las empresas de Estados Unidos pondrán el acento en el tema del uranio. Además, claro, están las tierras raras. Argentina es, potencialmente, un importante proveedor de esos minerales, que son centrales para la pelea tecnológica y comercial con China”, dijo Ponce.

“Las tierras raras son ampliamente utilizadas para la Inteligencia Artificial y en la industria automovilística y militar. Los chips que se necesitan en esas actividades se hacen a partir de tierras raras”, precisó, además de señalar que si el grado de involucramiento con Estados Unidos se acentúa, las mineras de ese país podrían activar una extracción de tierras raras a gran escala que hoy no tiene lugar en la Argentina.

“Además de lo que ocurra con el programa de Argentina, todo también está sujeto a los cambios de humor que se le conocen a Trump”, aclaró Ponce.

Al margen del uranio y las tierras raras, Estados Unidos ya es un jugador potente en la adquisición de litio argentino. De acuerdo al informe más reciente de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la potencia del norte se queda con el 11% de las exportaciones de ese mineral. Sólo es superado por China, que ostenta una participación del 73 por ciento.

Por Patricio Eleisegui-IProfesional