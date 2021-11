La verdadera razón por la que el príncipe Harry y Meghan Markle no tienen redes sociales

En una charla sobre tecnología, el duque de Sussex dio una contundente respuesta sobre el uso de las distintas plataformas virtuales

El duque de Sussex reveló por qué él y su esposa Meghan Markle ya no tienen cuentas en las redes sociales. Lo hizo en el marco de la cumbre RE: Wired que organiza la revista Wired. Allí, el príncipe Harry fue convocado para hablar sobre la desinformación e Internet.

El nieto de la reina Isabel dijo que actualmente “la escala de desinformación es aterradora” y advirtió que el problema está destruyendo a las familias.

Cuando se le preguntó si los usuarios deberían eliminar sus cuentas de redes sociales, solo señaló el hecho de que él y Meghan no están en ninguna plataforma y no regresarán hasta que se hagan los cambios que él considera necesarios.

Harry y Meghan Markle, este miércoles en Nueva York

Los duques anunciaron en marzo de 2020 que no usarían su Instagram @SussexRoyal ya que habían dado un paso al costado de la realeza y abandonado sus obligaciones con la corona. Sin embargo, aunque no la hayan vuelto a utilizar, la cuenta no fue eliminada y continúa vigente

Harry agregó durante el panel que “simplemente no es cierto” que el desafío de la desinformación “es demasiado grande para solucionarlo, es demasiado grande para resolverlo”. También manifestó que le había advertido al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, que su plataforma estaba permitiendo que se llevara a cabo un golpe de estado contra Estados Unidos un día antes de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

El príncipe Harry explicó por qué se resiste a usar redes sociales como Instagram junto a su esposa

El príncipe dijo: “Jack y yo nos mandábamos correos electrónicos antes del 6 de enero, cuando le advertí que su plataforma estaba permitiendo que se llevara a cabo un golpe. Ese correo electrónico fue enviado el día anterior. Y luego sucedió y no he sabido nada de él desde entonces”.

En aquel momento, un grupo de partidarios de Donald Trump irrumpió en el edificio del Capitolio en Washington DC, afirmando que la elección presidencial había sido manipulada. Actualmente, se sigue investigando el papel que jugaron los gigantes de las redes sociales para permitir el ataque.

Mientras tanto, la duquesa de Sussex decidió expresarse sobre un reclamo que le interesa personalmente. Tras haber sido cuestionada por recurrir a su título real para tener influencia política, luego de enviar una carta al Congreso estadounidense, Meghan reapareció en público y defendió su postura sobre la licencia de maternidad remunerada. Hablando en la cumbre del New York Times DealBook el pasado martes, dijo: “Francamente, no veo esto como un problema político. Ciertamente hay un precedente entre la familia de mi esposo de no tener ninguna participación en política, pero creo que la licencia paga es, desde mi punto de vista, solo una cuestión humanitaria”.