La venta de autos 0 km se desplomó en noviembre: fuerte caída mensual e interanual

El patentamiento de autos 0 km registró una fuerte caída en noviembre: retrocedió un 3,6% interanual y se desplomó un 33,2% respecto de octubre, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En total, se inscribieron 34.905 unidades, unas 1.315 menos que en el mismo mes del año pasado y muy por debajo de los 51.982 vehículos registrados en octubre.

Pese al retroceso mensual y a la comparación negativa con noviembre de 2024, el balance acumulado del año continúa mostrando un fuerte crecimiento. Entre enero y noviembre se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un incremento del 49,7% frente al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 392.450 rodados.

Al evaluar el desempeño del mes, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, valoró el volumen alcanzado pese a las condiciones del calendario: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número; recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”. El dirigente también destacó el nivel de actividad en los locales: “Seguimos con buena dinámica en las concesionarias, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.

Respecto del panorama para 2026, Beato planteó que el sector espera avances en materia laboral e impositiva, así como líneas de crédito más accesibles: “Es clave para dinamizar la actividad. Si la rueda sigue girando como lo hizo durante todo este año, podremos sostener el crecimiento”.

En cuanto al desempeño por marcas, Volkswagen lideró noviembre con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota —que registró 4.474— al segundo lugar. Más atrás se ubicaron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroën (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).

El ranking de modelos también mostró movimientos significativos. La Toyota Hilux volvió a encabezar las ventas con 1.831 unidades y repitió el liderazgo por segundo mes consecutivo. El Peugeot 208 ocupó el segundo puesto con 1.343 patentamientos y el Volkswagen Tera completó el podio con 1.327 unidades, escalando siete posiciones respecto de octubre. Les siguieron el Fiat Cronos (1.261), Toyota Yaris (1.256), Ford Ranger (1.215), Ford Territory (1.065), Volkswagen Polo (977), Volkswagen Amarok (916) y Chevrolet Tracker (907).

Fuente: Perfil







