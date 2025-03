La Unión Europea quiere suavizar las normas de indemnizaciones por vuelos cancelados o retrasados

En Bruselas se están debatiendo propuestas para suavizar las normas de indemnización por retrasos en los vuelos, poniendo en riesgo la pretensión europea de tener los cielos más favorables al pasajero del mundo.

Los pasajeros de vuelos europeos disfrutan de una de las mejores protecciones del consumidor del mundo. Pero la Unión Europea está estudiando la posibilidad de suavizar estas medidas, que podrían dejar a los viajeros en la estacada. La normativa actual, conocida como EU261, está en vigor desde 2005 y ofrece a los pasajeros compensación y ayuda en caso de que su viaje no salga según lo previsto.

Desde 2013 se viene debatiendo una revisión de estas normas, pero ha resurgido esta semana, ya que Bruselas vuelve a estar bajo la presión de las aerolíneas y los grupos de presión. Significaría que podría aumentar la cantidad de tiempo que su vuelo debe retrasarse antes de que se pague una compensación.

En la actualidad, los pasajeros deben llegar a su destino con al menos tres horas de retraso para que se aplique la EU261. Una nueva propuesta liderada por Polonia, que preside actualmente el Consejo de la Unión Europea, podría elevar este umbral a cinco horas como mínimo.

“Estos cambios perjudicarían enormemente a los consumidores”, afirma Coby Benson, abogado de Bott & Co especializado en indemnizaciones por retrasos de vuelos, y señala que el actual umbral de tres horas incentiva a las aerolíneas a operar con puntualidad. “Si el umbral se elevara a cinco horas, las aerolíneas no tendrían que hacer frente a ninguna penalización por esos retrasos prolongados y, por lo tanto, aumentarán los inconvenientes para los pasajeros“.

¿Qué es el EU261 y cómo protege a los pasajeros?

El Reglamento (CE) nº 261/2004, comúnmente conocido como EU261, es un reglamento de la Unión Europea que establece los derechos de los pasajeros aéreos en caso de retraso, cancelación o denegación de embarque. Garantiza a los pasajeros el derecho a compensación, asistencia y reembolso cuando sus planes de viaje se tuercen.

La EU261 se aplica a todos los vuelos que salen de un aeropuerto de la UE, independientemente de la nacionalidad de la compañía aérea, y a los vuelos que llegan a aeropuertos de la UE si son operados por una compañía aérea de la UE. No se aplica a los vuelos con destino a Europa de compañías no comunitarias ni a los vuelos no europeos con escala en Europa.

El reglamento se aplica a todos los Estados miembros más Islandia, Noruega y Suiza. El Reino Unido ha adoptado los mismos criterios de indemnización, con la ley denominada UK261. Actualmente, los pasajeros tienen derecho a compensación si sufren un retraso superior a tres horas, si el vuelo se cancela en los 14 días anteriores a la salida y si se les deniega el embarque porque el vuelo estaba sobrevendido.

El importe a pagar depende de la compañía aérea y del lugar al que vueleAirAdvisor

La compensación no se abona por “circunstancias extraordinarias”, que incluyen condiciones meteorológicas extremas, restricciones del control del tráfico aéreo, huelgas en las que no esté implicado el personal de la aerolínea e inestabilidad política. La cuantía de la indemnización que reciba dependerá de la duración del retraso y de la distancia del vuelo. El máximo rembolso por una sola reclamación es de 600 euros, lo que implicaría un vuelo de más de 3.500 km y un retraso de más de cuatro horas.

“La importancia de viajar de forma fiable y segura para los consumidores ha quedado patente con el caos de vuelos de los últimos veranos y la pandemia de coronavirus”, declaró a ‘Euronews Travel’ Karolina Wojtal, responsable del Centro Europeo del Consumidor (ECC) en Alemania. “Con demasiada frecuencia, los pasajeros se enfrentan a vuelos cancelados o retrasados”.

Según datos de la empresa de compensación de vuelos Skycop, casi el 2% de las salidas desde aeropuertos de la UE sufrieron retrasos importantes o fueron canceladas en 2024. Entre junio y agosto, los meses de mayor afluencia de viajeros, más de 60.000 vuelos se vieron perturbados hasta el punto de estar cubiertos por la EU261. Skycop calcula la factura total en 2.000 millones de euros en indemnizaciones a los pasajeros.

¿Qué cambios se están estudiando en las compensaciones?

Los cambios que se debaten ahora son los mismos que se propusieron en 2013. Incluyen la introducción de un sistema estructurado de compensación por retrasos, pasando del umbral actual de tres horas a cinco horas para los vuelos de corta distancia, nueve horas para los de media distancia y hasta 12 horas para los vuelos más largos.

“Esta revisión debilitaría considerablemente los derechos de los pasajeros al elevar los umbrales de indemnización”, afirma Reinhold Schranz, responsable del Centro Europeo del Consumidor en Austria. “Esto llevaría a una situación en la que casi el 85% de los pasajeros afectados ya no tendrían derecho a indemnización, ya que la mayoría de los retrasos registrados se sitúan entre dos y cuatro horas”.

Airlines4Europe, asociación de compañías aéreas que representa al 70% del tráfico aéreo europeo, sostiene que la ampliación del retraso de los vuelos a cinco horas haría que más pasajeros llegaran a su destino. Afirman que “actuaría como un fuerte incentivo para que las aerolíneas resolvieran cualquier posible retraso antes de alcanzar el umbral” y evitar una cancelación del vuelo.

Las propuestas podrían dificultar la reclamación de indemnizaciones por retrasos moderadosDragonImages via Canva

Sin embargo, Schranz advierte de que los pasajeros podrían sufrir más retrasos si se debilitan las protecciones. “Como la indemnización por cancelación sigue siendo pagadera independientemente de la duración del retraso, las aerolíneas podrían verse incentivadas a retrasar los vuelos en lugar de cancelarlos para evitar el pago de la indemnización”, añade.

¿Deberían las aerolíneas pagar más indemnizaciones a los pasajeros?

A pesar de que el valor real de las indemnizaciones cambia debido a la inflación, los importes pagados en virtud de la EU261 no han variado en dos décadas. AirAdvisor, una empresa de compensación de vuelos, afirma que es necesario reformar la EU261 para mantener su valor para los consumidores.

“La indemnización de la EU261 lleva dos décadas estancada y la inflación ha erosionado su valor”, afirma Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor. “Si los reguladores de la UE no ajustan estas tasas, no lograrán incentivar a las aerolíneas ni ofrecer una compensación significativa a los pasajeros. Ahora mismo, es posible que los pasajeros ni siquiera se molesten en reclamar compensaciones por importes tan bajos como 250 euros”.

Muchas aerolíneas se oponen frontalmente a la EU261, sobre todo los operadores de bajo coste y de corta distancia. Con pasajeros que pagan tan sólo 20 euros por un vuelo en Ryanair, la aerolínea puede quedar muy mal parada si decenas de personas reclaman una indemnización por un retraso.

Las aerolíneas de bajo costo pueden quedarse sin dinero por miles de dólares bajo las reglas actuales.Aena

“Creemos que las cantidades son desproporcionadas”, declaró a ‘The Independent’ Philip Meeson, consejero delegado de Jet2. “Creemos que sería una gran idea revisar las normas y hacerlas proporcionadas”. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) lleva tiempo exigiendo una revisión de las normas. “Son un desastre”, afirma su director general, Willie Walsh.

“Cuestan a las aerolíneas 5.000 millones de euros al año y no hacen nada por impulsar mejoras en algunos de los rincones con peor rendimiento del sistema de aviación ni por mejorar la experiencia de vuelo”. Para la ECC de Alemania, el objetivo es mantener las normas existentes en lugar de aumentar los importes a pagar.

Su directora, Karolina Wotjal, señala que los umbrales de tiempo son cruciales para activar el pago, y que si se modificaran, incluso unas cantidades de indemnización más elevadas no ayudarían al consumidor, ya que menos personas podrían reclamar. “Los consumidores consideran un éxito de la UE la existencia de derechos sólidos para los pasajeros“, afirma Wotjal. “Reducir sus derechos en este momento político no es en absoluto una buena señal”.

¿Cuándo cambiarán las indemnizaciones a los pasajeros?

Tras la presentación y debate de nuevas propuestas, queda un largo camino por recorrer para que los cambios se plasmen en la legislación. Es probable que las conversaciones continúen en los próximos meses y que los resultados pasen por el Parlamento Europeo y el Consejo, que tendrían que aprobar el texto final.

Cuando el Reino Unido abandonó la UE, tenía la opción de dejar de seguir las directivas de la Unión. Sin embargo, incorporó la EU261 a la legislación británica, y los pasajeros del Reino Unido gozan de las mismas protecciones en los vuelos que sus homólogos europeos.

Si la norma cambiara en la UE, naturalmente no se alteraría en el Reino Unido. Sin embargo, como señala Benson, “queda por ver si el Gobierno británico intentaría seguir el ejemplo y tratar voluntariamente de adaptar nuestra legislación a la europea”.

Por ahora, la norma de las tres horas sigue vigente, de modo que los viajeros que sufran retrasos pueden seguir reclamando indemnizaciones. Pero el resultado de los debates en Bruselas podría tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos de los pasajeros en Europa.

Por Joanna Bailey-Euronews