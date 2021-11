La Unión Europea prohíbe los viajes con Sudáfrica por la “preocupante” nueva cepa de Covid-19

La Unión Europea acordó este 26 de noviembre suspender los viajes desde Sudáfrica, tras la detección en el país de la variante ‘Ómicron’ que, según los científicos, contaría con “al menos diez mutaciones” que podrían afectar la efectividad de las vacunas. La medida fue tomada en bloque luego de que algunas naciones de la comunidad instauraran restricciones independientes y luego de que Bélgica confirmara un primer caso.

Tras las medidas decretadas por España, Francia, Alemania, Italia y República Checa, la Unión Europea (UE) aprobó finalmente y en bloque que sus estados miembros “detengan los viajes aéreos” con Sudáfrica.

Las alarmas se prendieron luego de que las autoridades de ese país confirmaran la cepa que ya se conoce con el número de linaje científico B.1.1.529 u ‘Ómicron’ –bautizada ya por la OMS–, y que cuenta con hasta diez mutaciones, en comparación con las dos de ‘Delta’ y las tres detectadas en ‘Beta’.

Un comité de expertos en salud de los estados europeos “coincidió en la necesidad de activar la pausa de emergencia e imponer restricciones temporales a todos los viajes hacia la UE desde Sudáfrica”, tal y como informó la presidencia eslovena de la comunidad, a través de su cuenta de Twitter.

También se aplicarán restricciones a países vecinos tales como Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabwe, según agregó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.

La nueva variante del actual coronavirus, detectada por primera vez en Sudáfrica y ya con presencia en Europa a través de una mujer que regresó a Bélgica desde Egipto, ha provocado una alerta mundial, a la vez que los científicos tratan de averiguar si es resistente a las vacunas de hoy en día.

“Lo que nos preocupa es que esta variante podría no solo tener una transmisibilidad mejorada, por lo que se propagará de manera más eficiente, sino que también podría evitar partes del sistema inmunológico y la protección que tenemos en nuestro sistema”, valora el investigador Richard Lessells.

Antes del cierre europeo, el ministro de Salud sudafricano, Joseph Phaahla, reconoció en rueda de prensa que la variante es “de gran preocupación” y está siendo responsable de un aumento “exponencial” de los casos reportados, lo que la convierte en “una gran amenaza”.

Global authorities reacted with alarm on Friday to a new coronavirus variant detected in South Africa, with the EU, Britain and India among those announcing stricter border controls as scientists sought to determine if the mutation was vaccine-resistant. https://t.co/xX3SVtxYj5

— Reuters Health (@Reuters_Health) November 26, 2021