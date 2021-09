La última llamada de Osama Bin Laden un día antes del ataque a las Torres Gemelas

El terrorista telefoneó aen Siria y le dijo queAdemás, le avisó que, por esa razón, no estaría en condiciones de poder contactarla por un tiempo.Otro medio que reportó sobre la llamada fue el diario The New York Times. De hecho lo hizo poco después de los ataques, mientras que NBC afirmó que la comunicación telefónica habría tenido lugar un poco antes, el 9 de septiembre.

“Dentro de dos días escucharás una gran noticia y no tendrás noticias mías hasta dentro de un tiempo”, le habría dicho Bin Laden a Ghanem.

Para llamar Alia, según CNN, el terrorista usó un teléfono satelital, cuyas señales fueron interceptadas y en ocasiones grabadas, tanto que los funcionarios estadounidenses en los años anteriores a los ataques pudieron monitorear algunas de las comunicaciones telefónicas entre los dos.

La mujer dio a luz a Osama bin Laden en Riad el 10 de marzo de 1957. Fue el decimoséptimo de los 52 hijos que tuvo Mohammed bin Laden con 11 esposas diferentes.

El padre de Bin Laden se convirtió en el magnate inmobiliario más rico de Arabia Saudita y un amigo cercano de la familia real: cuando Osama tenía tres años, sin embargo, su madre se divorció de Mohammed y bin Laden fue criado por su segundo marido en Arabia Saudita. Creció principalmente en Jeddah y se unió a los Hermanos Musulmanes cuando era muy joven.

En 2018, Ghanem concedió una entrevista al diario The Guardian, por primera vez, en la que habló de su hijo, y aseveró que Osama bin Liden era “un buen chico” cuando era joven, pero luego se sometió a un “lavado de cerebro” mientras estudiaba en la universidad.