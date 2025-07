La turbulenta historia de Amanda Bynes: de estrella infantil a adicciones y abrir una cuenta en OnlyFans

Su transformación desde ícono de la cultura pop hasta su lucha pública contra las adicciones y problemas de salud mental ilustra las consecuencias del éxito temprano en Hollywood

Amanda Bynes se convirtió en un rostro inconfundible de la cultura pop de finales de los años 90 y principios de los 2000, logrando a una edad muy temprana lo que muchos actores persiguen durante toda su vida. Nacida en California en 1986, comenzó su carrera artística con solo siete años participando en anuncios y obras infantiles. Su talento y carisma pronto llamaron la atención de productores televisivos, quienes reconocieron su potencial y la catapultaron rápidamente a la fama nacional.

PEOPLE reseña que fue el show de sketches All That de Nickelodeon el que marcó el inicio de su consagración en la televisión. Entre 1996 y 2000, Bynes se destacó gracias a su humor y frescura, lo que llevó a la cadena a ofrecerle su propio programa, The Amanda Show, a los 13 años. Esta serie le permitió afianzar su lugar como referente infantil y juvenil, consagrándola con premios como el Kids’ Choice Award.

Su éxito en la pantalla chica la impulsó a protagonizar películas exitosas como Un sueño para ella, Ella es el chico, Hairspray y Rumores y Mentiras, donde compartió cartel junto a Emma Stone. Con cada nuevo proyecto consolidaba más su imagen como ícono adolescente y era reconocida mundialmente por su simpatía y talento interpretativo.

Según informa The New York Times, el vínculo de Amanda Bynes con Nickelodeon estuvo marcado en todo momento por la figura deDan Schneider, uno de los productores más influyentes y controvertidos de la televisión infantil de Estados Unidos.

Schneider fue creador y showrunner de The Amanda Show, así como de otros títulos emblemáticos del canal. Aunque públicamente ambos mostraban una relación de confianza y trabajo conjunto, diversas fuentes y testimonios han señalado la existencia de un ambiente tóxico tras bastidores.

El reciente estreno del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV puso nuevamente bajo la lupa a Nickelodeon y a Dan Schneider, exponiendo relatos sobre el trato inapropiado y la sexualización en diferentes programas. En este contexto, el hecho de que Bynes no participara en el documental fue objeto de especulación en redes sociales, ya que algunos ex compañeros sí brindaron su testimonio sobre los posibles excesos y abusos en la producción.

NBC News señala que el conflicto entre Bynes y Schneider se ha mantenido en la esfera rumorológica, sin una declaración directa por parte de la actriz. Sin embargo, agrega que en plataformas sociales circulan antiguos tuits atribuidos a Bynes donde, en clave enigmática, hacía referencia a situaciones de abuso y embarazo en la adolescencia, además de publicaciones en las que acusaba a familiares y reiteraba haber sido víctima de manipulación.

El declive en la vida de Amanda Bynes coincidió con el final de su etapa dorada en la industria del entretenimiento. El ritmo de trabajo y la presión mediática impactaron negativamente en su salud mental y física. A los 16 años, detalla PEOPLE, comenzó a consumir marihuana y posteriormente desarrolló una adicción a la dextroanfetamina y Adderall, un medicamento estimulante que, según confesó, fingía necesitar para obtener recetas.

Estos años estuvieron marcados por arrestos policiales a causa de la conducción bajo los efectos de sustancias y conductas erráticas, como incendiar la entrada de una vivienda vecina en 2013. Su salud mental se deterioró hasta el punto de enfrentar crisis psicóticas y ser hospitalizada en varias ocasiones. Luego de esta serie de sucesos que cambiaron su vida, Amanda fue diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia (Instagram)

A raíz de estos episodios, su familia solicitó una tutela legal —similar a la de Britney Spears— que duró nueve años y concluyó en 2022. Durante este tiempo, la joven fue diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia. En una entrevista con The Independent, reconoció la dificultad para sobreponerse a los trastornos, su imagen corporal y su relación conflictiva con la fama.

Su regreso a la atención mediática ocurrió con el anuncio, en abril de 2025, de su incursión en OnlyFans, plataforma donde ofrece interacción directa con sus seguidores, pero aclara que no publica contenido sexualmente explícito. A los 39 años, este nuevo emprendimiento se sumó a iniciativas previas como una línea de ropa independiente, colaboraciones artísticas y la intención de compartir públicamente su proceso de recuperación y cambio físico.

