La tristeza de Érica Rivas por la obra de Casados con hijos y su respuesta cuando le preguntaron si irá a verla

La actriz fue consultada sobre la versión teatral de la ficción, y se sinceró en cuanto a sus sensaciones al despedirse de su icónico personaje

A principios de agosto llegó la confirmación que los fanáticos de Casados con hijosestaban esperando: en enero de 2023 la familia Argento se reencontrará con su público en el Gran Rex. Sin embargo, en medio de la alegría también resurgió la polémica detrás de la ausencia de Érica Rivas, quien se despidió de su famoso personaje, María Elena Fuseneco, e incluso anunciaron que incorporarían un nuevo personaje en la historia de Dardo (Marcelo De Bellis). En este contexto, la actriz habló con Intrusos (América), y no pudo evadir las consultas sobre la adaptación teatral de la ficción.

A fines de agosto Rivas estuvo en Berlín, presentando la película El Prófugo en el marco del Invasion Film Festival. El cronista del programa que conduce Florencia de la V, la felicitó por los logros en la pantalla grande, y le preguntó en tono de humorada: “¿En Alemania te preguntaban por Casados por hijos?”. Risueña, aseguró que no, y ya no pudo esquivar los interrogantes sobre los cambios que hicieron en vistas de la adaptación teatral sin su icónico papel.

“¿Te enteraste de tu reemplazo?”, quiso saber el cronista, y la actriz se sinceró: “Sí, sí, me enteré”. Al indagar un poco más en qué piensa acerca del trabajo de Jorgelina Aruzzi, aseguró: “Ella es lo más, es una actriz divina”. La expresión de su rostro cambió cuando quisieron saber si iría al estreno en caso de que la inviten: “No, no creo, me da mucha tristeza”. Mientras Diego Topa se acercaba para saludarla, las preguntas continuaron en torno al mismo tema, y prefirió zanjar la cuestión.

“No tengo idea cómo será en la historia”, aclaró en cuanto a las modificaciones que hicieron en el guion para sumar a Aruzzi. Anteriormente habían anticipado en el mismo ciclo, cómo será su participación: “Sería la nueva novia de Dardo”. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”. En tanto, mostraron una primera imagen de la actriz junto a Guillermo Francella, aparentemente en el backstage de los ensayo de la obra que se estrenará en enero en Buenos Aires. “Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante”. destacó la exangelita.

Dardo y María Elena en Casados con hijos, una dupla icónica en la sitcom

En su momento Rivas había querido leer y revisar el guion antes de cerrar y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción, quienes en el 2020 comunicaron: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.A mediados del mismo año se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, había dicho la actriz.

En dialogo con Teleshow, en septiembre del año pasado había admitido algo similar: “Me pasó todo lo de Casados con hijos, todos los problemas de salud que tuve. O sea, fue como un remolino muy fuerte. Pero por otro lado sentía la necesidad de recluirme porque la exposición mediática que tuve, sin quererla y sin merecerla, fue tan nociva, tan perjudicial para mí, tan tremenda, que me hizo bien poder replegarme en mí misma”. Y confesó: “Nunca me imaginé estar siendo analizada en programas de la tarde, que no comulgo para nada, no comparto nada, me parecen horrendos y que hacen pésimo a la gente, así que estar ahí para mí fue muy difícil, siendo juzgada sin comerla ni beberla, revelando cosas íntimas mías”.

Erica Rivas en el 70th Festival Internacional de Berlín, donde obtuvo muchos elogios y repercusiones por su rol en El Prófugo

En aquella ocasión, insistió: “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo”. Además aseguró amar a María Elena como personaje: “Siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije”.

“Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo, porque a mí me lo da”, reflexionó. Y concluyó: “Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro… Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.