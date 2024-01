La trama secreta de la presencia de Leonardo Sosa en el Congreso

El joven fundador de Revolución Federal, procesado por amenazas a funcionarios kirchneristas e intimidación pública, pudo entrar al edificio legislativo en pleno debate de la ley ómnibus. Su nombre figuraba en un listado que acercó la diputada libertaria Lilia Lemoine. También estuvieron un sobrino de Mauricio Macri y la novia de Jonathan Morel, otro líder de la organización.

Desde el Congreso, mientras se debate la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, y como invitado de la diputada libertaria Lilia Lemoine, Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal junto a Jonathan Morel, pidió cárcel o bala para “los zurdos que se sarpen hoy”. Lo hizo con un video de Gendarmería en la red social X y le habló a Patricia Bullrich: “Proceda, ministra”, escribió. También compartió fotos del debate con arengas para La Libertad Avanza y críticas al kirchnerismo. Definió al diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner como “mamarracho” y a su par Leandro Santoro como “parásito”. Fotografió juntos al legislador libertario José Luis Espert y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y aseguró que “revivió la Patria”.

Con una camisa beige, anteojos de sol colgados del escote, un morral, celular en la mano y bermudas, Sosa se paseó por los pasillos del Congreso junto a otros jóvenes, entre los que estaban Dalila Monti, quien se presentó a los medios como la novia de Morel, y Tomás Awada, sobrino del expresidente Mauricio Macri. Su presencia no pasó inadvertida. Encendió las alarmas y generó tensión durante el debate porque Sosa fue denunciado el 22 de octubre del año pasado por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, por “actividades delictivas destinadas a dañar” a la expresidenta.

Los letrados también le solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de investigar la causa del intento de magnicidio contra la exvicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022, que “tome medidas que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo”.

Leonardo Sosa junto a jóvenes libertarios en los pasillos de la Cámara de Diputados. Redes Sociales

“Quiero hacer un aviso y una denuncia pública, de que se encuentra en la casa Leo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal que fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Está en esta casa retuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera color roja, que se está distribuyendo desde algún lugar de esta cámara”, le dijo la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En la misma línea se expresaron los legisladores Itaí Hagman y Florencia Carignano que pidieron que se explique cómo entraron esas personas al recinto. Menem no evitó el asunto y respondió: “Ya se está investigando, cuando tenga la certeza lo voy a informar. Yo velo por la seguridad de todos nosotros y de todos los empleados. Hace un mes que estoy en la casa, (sobre) todo el tema de seguridad recién estamos tomando control de las cuestiones. Son gestiones y gestiones. Vamos a tomar cartas en el asunto y no va a volver a ocurrir una barbaridad como la que usted (a Carignano) está describiendo y como la que plantearon otros diputados. Cuenten conmigo”.

Tomás Awada, sobrino del expresidente Mauricio Macri, en una foto que se sacó dentro de Diputados este miércoles. Redes Sociales

Aunque los legisladores que usaron algunos minutos para hablar de la presencia de Sosa lo vincularon al ataque a Cristina Fernández y él, en su perfil de la red social X se define como alguien que estuvo “detenido 13 días ilegalmente” y “enjuiciado por la cobarde mayor Cristina Kirchner”, la causa contra los integrantes de Revolución Federal no está vinculada oficialmente a ese atentado. Los miembros de esa organización fueron procesados por amenazas a funcionarios kirchneristas e intimidación pública. Este expediente se mantuvo de forma independiente al del atentado ya que no se encontró una vinculación directa entre los hechos aunque sí había algunas conexiones como que Brenda Uliarte, procesada como coautora de homicidio agravado en tentativa, había participado de al menos una marcha de la organización libertaria.

Sosa fue invitado a Diputados este miércoles por Matías Font, militante libertario en la comuna 7 de CABA, en una lista autorizada por la diputada Lilia Lemoine, a quien por el hecho le levantaron un sumario, aseguró una voz libertaria a elDiarioAR. La fuente señaló que Lemoine “incluso les había dicho que cuando terminara todo podían encontrarse con ella para saludarla”.

En diálogo con elDiarioAR, Lemoine desmintió haber habilitado el ingreso de Sosa al recinto. “Yo no lo invité, alguien lo metió”, dijo y agregó: “Es una operación. Conozco a Matías de los eventos y las redes como a decenas de otros chicos. La verdad, ni idea. Estoy adentro desde las 9 am. Yo no armé la lista. Son del Partido Libertario. Aparentemente. De Nico Emma”.

El grupo con el que Sosa llegó a Diputados era de unas 25 personas. Una de las que ingresó con él le aseguró a elDiarioAR que en la puerta del Congreso “nadie pidió los DNI”. Apenas entraron llegaron a sacarse una foto de todos desplegando la icónica Bandera de Gadsden libertaria, donde se ve una serpiente con la frase “Don’t Tread On Me” (en español, no me pises), con fondo amarillo.

Sosa estuvo en la sesión durante las primeras horas hasta que fue identificado por Unión por la Patria y denunciado públicamente adentro del recinto. Entre los libertarios, que se habían dividido en los palcos del recinto, la noticia corrió como polvora: “Chicos tuvimos un problema”. Lo buscaron insistentemente los funcionarios de seguridad. Incluso fueron a preguntarle a Lemoine adentro del recinto.

En la presidencia de Diputados aseguraron a elDiarioAR que Sosa no estaba en una lista de invitados oficial. Aseguraron que se trató de una “lista paralela”, que se está investigando internamente.

Quién es Dalila Monti

Según denunciaron en UxP, Dalila Monti es una joven paranaense cuyo padre era cabo del Ejército hasta que tuvo un accidente y le dieron la baja; ahora es ordenanza en una institución de salud. Se presentó a los medios como la novia de Morel cuando detienen al fundador de Revolución Federal. Integró el ala femenina de Revolución Federal, las “mabeles”.

Cuando detuvieron a Morel, ella habló con los medios y contó que era su novia y vivían juntos “Estoy segura de que eso fue trabajo porque estuve. Yo vi todo. Te puedo asegurar que eso fue trabajo. El 1 de agosto me fui a vivir con Jonathan y a los días él se fue a Neuquén. Vi cuando compraba las herramientas, vi cuando buscaban camiones para llenarlos con las melaninas. El trabajo se hizo. Cierra todo. No van a encontrar nada”, dijo.

Encabezó las convocatorias pidiendo libertad por Morel y Sosa y formó parte con Sosa del “miting” libertario convocado en la previa de la asunción de Milei donde instaban a la quema del BCRA “simbólicamente”.

El peligro de Sosa para el kirchnerismo, según los abogados de Cristina Fernández de Kirchner

La última denuncia contra Sosa, el año pasado, se dio luego de que los letrados reconstruyeran que el domingo de elecciones 22 de octubre Sosa había subido “un mensaje netamente amenazante a sus redes sociales”. En su publicación en la cuenta de X, Sosa había expresado: “Mañana CFK vuelve a Bs. As. Mañana vuelve Revolución Federal”. Para los abogados, ese mensaje significó que Revolución Federal esperaría a la expresidenta “para continuar con sus actos de terrorismo político”.

En ese sentido, agregaron: “Lo que parece suceder es que Sosa, quien formaría parte de La Libertad Avanza, envalentonado por el posible resultado electoral de este partido, se siente seguro para poder atacar impunemente a Cristina Fernández de Kirchner. Recuérdese que Revolución Federal dejó de actuar de manera formal ante un hecho muy concreto: el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner”.

Luego, aquella solicitud fue ampliada con la reiteración del pedido, al que se le agregaron dos nuevas declaraciones de Sosa en sus redes sociales en las que ironizaba si el búnker del candidato presidencial de LLA, Javier Milei, quedaba en “Juncal y Uruguay”, intersección donde se encuentra ubicada la vivienda de la vicepresidenta, donde fue atacada. En otra publicación, Sosa manifestaba: “Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada”.

Hoy, a tres meses de aquellos eventos, Sosa ingresó a la Cámara de Diputados invitado por el oficialismo.

Los posteos intimidatorios de Leonardo Sosa

A los zxrdos que se zarpen hoy, CXRCEL O BXLA.



Proceda ministra Patricia 🫡 pic.twitter.com/SrMeVitO53 — Leonardo Franco 🦁 (@leo_bertario) January 31, 2024

Habla el para sito Santoro pic.twitter.com/GsNh1IbVDT — Leonardo Franco 🦁 (@leo_bertario) January 31, 2024

Dos chads, Espert y Menem.



Revivió la Patria. pic.twitter.com/PHGjpIcwr7 — Leonardo Franco 🦁 (@leo_bertario) January 31, 2024

4 kirchneristas caceroleando en la puerta del Congreso… estan acabados pic.twitter.com/sIpp166g2v — Leonardo Franco 🦁 (@leo_bertario) January 31, 2024

Por Milagros Moreni / Mauricio Caminos-elDiarioAR