La trama de acusaciones entre el marido de Jesica Cirio y un financista cripto que estuvo vinculado a Javier Milei

Luego de haber sido detenido, el financista Francisco Hauque, relacionado al proyecto cripto CoinX, denunció que Elías Piccirilo, esposo de la modelo, le habría “armado una causa” para evitar pagarle una deuda. Los idas y vueltas de un caso con más oscuridad que certezas.

El esposo de Jesica Cirio, el corredor inmobiliario Elías Piccirillo, se encuentra bajo la lupa de la Justicia desde hace unos días por supuestamente haber “armado una causa” para evitar pagarle una deuda millonaria a Francisco Hauque, un empresario detenido a mediados de enero pasado. El involucrado es presidente de una de las sociedades que operaba la criptomoneda Coinx World, la cual fue promocionada por Javier Milei cuando era diputado nacional, y que está acusada de ser una presunta estafa piramidal.

La noticia se conoce en medio del escándalo que salpica al Gobierno, luego de que el Presidente difundiera en sus redes sociales el criptoactivo $LIBRA, presuntamente para financiar pequeñas y medianas empresas nacionales. El token auspiciado se desplomó rápidamente luego de su lanzamiento, lo que generó cientas de denuncias contra el Jefe de Estado y los empresarios relacionados a $LIBRA, incluyendo una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

A pesar de que Milei dio de baja el mensaje mediante el cual difundió la memecoin, señalando que no estaba “interiorizado en los pormenores del proyecto”, y haber dicho en una entrevista que “por querer dar una mano, me comí un cachetazo”, el episodio trajo el recuerdo de CoinX, una plataforma que prometía altos rendimientos y que posteriormente fue denunciada por presunta estafa.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles de parte mía así los asesoran con lo mejor”, decía el entonces diputado nacional en una publicación donde se lo ve estrechando la mano de Hauque. Actualmente, el posteo sigue siendo visible en la cuenta de Instagram del fundador de La Libertad Avanza.

Después de que la empresa fuera denunciada y cerrara sus oficinas, Milei rechazó haber estado vinculado al proyecto al explicar que “solo dio su opinión”, según dijo en un reportaje con Ernesto Tenenbaum para Radio Con Vos.

Javier Milei en las oficinas de CoinX

“A mi la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio; ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahi generaban criptomonedas y tenían más plata”, comentó en ese entonces.

“Montaron ese negocio y yo dejaba claro de dónde salía y cómo funcionaba. El negocio no tenía ningún problema”, planteó el por entonces diputado. Al mismo tiempo, señaló que los inconvenientes de CoinX comenzaron cuando no aceptaron la sugerencia que les hizo de “modificar algunos parámetros e ir a otro esquema”.

La detención y liberación del financista de CoinX

En 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la plataforma de que dejara su actividad de asesoramiento de inversiones y, un año después, fue denunciada por presunto fraude ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, a cargo de Ariel Lijo. Se realizaron allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, y hubo cuatro detenidos por el hecho.

Ahora, el nombre de Hauque volvió a estar en los medios de comunicación tras haber sido detenido por la Policía de la Ciudad en Alvear al 1400, barrio de Retiro. En enero, los agentes de la División de Robo y Hurtos revisaron su auto bajo el motivo de que supuestamente estaba golpeando a su pareja dentro del vehículo, en el cual encontraron dinero, una pistola 9 mm y dos kilos de un material similar al clorhidrato de cocaína.

El finanacista cripto Francisco Hauque

El empresario de 40 años negó haber golpeado a su novia y dijo que los paquetes negros con la presunta droga se los habría plantado Piccirilo, con quien se había encontrado poco antes. La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, ordenó tanto su aprehensión como la de la mujer, pero poco después fue liberado por falta de mérito y tras detectarse irregularidades durante los peritajes al automóvil.

“A Elías Piccirilo lo conozco hace seis años. Tengo una relación comercial. Nosotros, un grupo de inversores, le prestamos un dinero para que él lo colocara en su banco, en su crédito, para financiar la tarjeta de crédito. Comenzó a tener dificultades para devolver el dinero, entonces tratamos de tener reuniones”, dijo Hauque, que también es propietario de la organización Qpons, en un móvil con América luego de recuperar la libertad.

Según su relato, la actual pareja de Cirio le debe alrededor de seis millones de dólares, motivo por el cual mantuvieron una reunión en el Palacio Duhau. “Lo pasé a buscar y me llamó la atención porque tenía puesto un sobretodo largo. Se subió a la parte trasera de la camioneta porque se suponía que venía Jesica, pero ella nunca vino. Él lo que alegó es que supuestamente estaba descompuesta”, recordó.

Luego agregó: “Me planteó una forma de devolución y yo la acepté. Me retiré y me fui directamente a la camioneta con mi mujer. Él me acompañó y, a la media cuadra de donde sucedió este hecho, vino el personal de Robos y Hurtos, que ya me venía siguiendo, y me interceptaron”. Allí manifestó que lo primero que le vino a la cabeza es que Elías fue quien colocó el arma y los paquetes en su vehículo para “armarle una causa“.

Tras la denuncia, el agente inmobiliario está siendo investigado y trascendió que Gendarmería habría realizado un supuesto allanamiento en la propiedad en la que vivía junto a la modelo y conductora en el barrio privado El Yacht, en Nordelta. Sin embargo, este procedimiento no habría existido, sino que fue “un falso allanamiento platado a la policía“, según dijo el Dr. Carlos Pousa, abogado de Hauque. Poco después, Cirio confirmó que se separó de Piccirillo, con quien se casó en mayo de 2024.

Este no es el único caso en el que la ahora expareja de la mediatica se ve involucrado, ya que el expiloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, actualmente detenido, aseguró que fue arrestado por una maniobra que presuntamente habría armado Piccirilo para evitar pagarle una deuda. “Mi defendido está preso por una causa inventada. Existen otros damnificados que han intentado recuperar su dinero y han enfrentado amenazas y situaciones similare”, comentó su abogado, Marcelo Laruffa, a la agencia Noticias Argentinas.

Piñero fue detenido a fines de 2023 acusado de integrar una banda que extorsionaba a deportistas y empresarios con falsas denuncias de abuso sexual, en la que también está acusado Rodrigo Ferreyra Díaz. Ambos están imputados por “incendio reiterado en dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa”.

Hauque involucró a Cirio y ella le respondió

La exconductora de La Peña de Morfi ya había estado en el ojo de la tormenta por la causa en la que está involucrado quien fue su esposo durante nueve años, Martín Insaurralde. En el caso conocido como “Yategate”, el exintendente de Lomas de Zamora fue acusado por enriquecimiento ilícito después del escándalo desatado por el viaje que realizó en 2023 a Marbella con la modelo Sofía Clerici.

Ahora, Hauque no solo acusó a Piccirillo en la estafa millonaria, sino que también sostuvo que durante las reuniones que tuvo con él, su aún esposa, “mandaba y él obedecía”, lo cual fue rechazado rotundamente por Cirio. El financista cripto luego explicó: “Estábamos por hacer un viaje a Portugal, hay unos pasajes aéreos que están en manos de la Justicia. Ese viaje, supuestamente, me lo propuso (Piccirilo) para cancelar la deuda y finalizar con esta situación”.

El también presidente de la Sociedad Fin American World, vinculada a CoinX World en 2021, dijo que el empresario inmobiliario le sacó los boletos de avión: “Es un lugar en donde juega de local porque tiene una propiedad ahí. Tiene una empresa que se dedica al rubro cannábico y supuestamente me iba a ceder acciones”, continuó el denunciante.

Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Por otro lado, contó cuál es la relación entre ambos, la cual data desde hace 6 años, cuando eran vecinos. “Empezamos con una relación de amistad, se generó confianza”, expresó. “Tiene una capacidad muy grande para las relaciones sociales, es una persona con mucha empatía. Era un poco pícaro, una persona ventajera, pero siempre pudimos llegar a un acuerdo”, subrayó.

“Me estaba trabajando el dinero. Yo hice una colocación en su tarjeta de crédito. Él tiene una empresa en donde presta ese tipo de servicios. Además, tiene un banco con una mesa donde se desarrollan todo tipo de actividades y negocios. Me prometió un número, una taza, yo acepté, lo documenté con una escribanía”, señaló el financista. Además, involucró a Cirio al decir que “estaba al tanto de toda la situación” de lo que hacía su esposo. “Él tiene mucho temor y respeto, está muy preocupado siempre”, cerró.

La respuesta de la presentadora no se hizo esperar. “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas. Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”, sostuvo en una serie de mensajes que intercambió con la periodista Karina Iavícoli. Mas tarde envió una carta documento a Hauque por medio de su abogado en la que dijo que “sus afirmaciones son falsas” y que debe rectificarse o ratificarlas en las próximas 48 horas.

Fuente: Perfil