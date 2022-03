La tierna foto de Adrián Cormillot con su hermano Emilio: “Somos tal para cual”

El hijo de Alberto Cormillot se muestra más feliz que nunca junto a su hermanito menor.

El 17 de septiembre pasado, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se convirtieron en padres de Emilio. Desde entonces, los otros hijos del nutricionista, Adrián y Reneé, se muestran muy felices con su hermanito menor, que sin lugar a dudas trajo luz y alegría a la familia.

En sus redes sociales, Adrián suele compartir fotos junto al bebé y, orgulloso, agregó a su biografía de Instagram el título de “hermano mayor”, por encima de sus ocupaciones de médico en la clínica de su padre y columnista de radio en Metro y Rock and Pop.

Adrián Cormillot con su hermano.

En esta oportunidad, Cormillot hijo publicó una foto donde se lo puede ver con Emilio, y ambos tienen el puño en la boca. “Somos tal para cual“, expresó, demostrando una vez más que es súper compinche con el pequeño.

Cuando Estafía Pasquini dio a luz, Adrián bromeó al aire de “Polémica en el bar”: “El hijo de Cormillot es Emilio, ya está, trascendí”. Pero luego abrió su corazón y aseguró: “La felicidad que siento nunca la hubiera imaginado, hubo como un impacto”.

“Yo voy a tener que trabajar mucho con él para que sea hincha de Ferro, me voy a poner mucho las pilas y estar muy presente par que pueda adquirir esa parte de la calle. Y bueno, también los Ramones. Por eso me vine canchero, ahora soy el hijo mayor”, añadió entre risas, feliz por su rol.

Los hermanos Cormillot

“Mi viejo cuando viajaba me traía el mejor regalo porque era el hijo menor. Ahora no deseo regalos, pero voy a verlo recibir regalos y me va a agarrar una especie de nostalgia. Mi hermano va ser muy consentido“, concluyó el doctor.