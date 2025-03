La testigo que vio cómo Santiago Caputo increpó a Facundo Manes: “Estaba sacado”

Marcela Coli estaba al lado del neurocientífico y le contó a Clarín la situación.”Se puso a milímetros de su rostro diciéndole: ‘Ya me vas a conocer'”, aseguró.

“Nunca me imaginé vivir una cosa así”. Marcela Coli es una diputada radical de 25 de Mayo, un pueblo de pocos habitantes de La Pampa. Integra el bloque “Democracia Para Siempre” y estaba junto a Facundo Manes durante la Apertura de Sesiones Ordinarias, cuando el neurocientífico se cruzó con el presidente Javier Milei y después en un pasillo cuando Santiago Caputo actuó como una patota libertaria para increpar al radical.

“En la sesión Facundo levanta la Constitución. Es la que llevamos siempre la llevamos cuando hay debates. En el momento que estaba hablando de la Justicia y menciona algo de estafa piramidal, Manes levanta la Constitución. La muestra para que la respete. No habló del Presupuesto, de la mega estafa de $Libra”, comenta Coli a Clarín sobre el tenso cruce de Milei y Manes.

En ese momento a Manes le empieza a gritar desde el palco Santiago Caputo, asesor presidencial estrella de Milei y uno de los pilares del “triángulo de hierro”, junto a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia.

Manes salió al pasillo. Iba acompañado de varios legisladores radicales. Marcela Coli estaba ahí. “Nunca me imaginé vivir una cosa así. Esa bravura de Caputo, a milímetros de su rostro diciéndole: ‘Ya me vas a conocer’. Cuando llego ya lo estaba amenazando”, le contó la diputada a este diario.

“Facundo estaba dando un reportaje y de golpe vienen y avanzan. Me acerco. Estaban sacados con Manes que es un hombre tranquilo. Solo tenía la Constitución en la mano”, comenta Coli y describe como un hombre grandote al acompañante de Caputo. Es Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, más conocido como “Fran Fijap”, un youtuber libertario que en el video aparece intentando tapar la filmación. Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei y su cruce con Faundo Manes. Foto: Emmanuel Fernández

“Una vez que terminan con la amenaza automáticamente se van como corriendo. No lo hicieron por las escaleras que usamos los diputados sino por la derecha. El grandote se lo llevaba a Caputo”, relató Coli y remarcó: “Cuando me doy vuelta, Facundo me dice: ‘Me pegaron Marce, me pegaron’“.

Incrédula de la situación, le adelantó a Clarín que será testigo en la denuncia que ya radicó el diputado radical Pablo Juliano. “Con todo el periodismo ahí se animaron a hacer semejante atropello, en la mismísima casa de los Diputados. ¿Qué pueden hacer con los demás?”, se preguntó.

“A los radicales nos han tratado de ratas y de coimeros, pero nunca hemos pegado ni amenazado”, concluyó la docente que que terminará su mandato como diputada en diciembre. Marcela Coli, la diputada radical que estaba junto a Facundo Manes en el momento de la agresión de Santiago Caputo.

El cruce de Manes con Milei

Antes del discurso del mandatario, Manes había criticado a Milei al dialogar con la prensa. “Lo que hace este gobierno y el Presidente es avasallar las instituciones. Nombrar a dos jueces por decreto (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) es de un país populista. En eso se parece al kirchnerismo”, dijo el diputado.

“Para mí, Milei es kirchnerismo de derecha”, continuó.

La palabra de Facundo Manes luego de su cruce con Santiago Caputo

Pero en pleno discurso Manes levantó la Constitución y el Presidente le contestó. “Leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”, le remarcó el mandatario en referencia a la Constitución que el legislador le agitaba desde su banca.

“Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”, agregó Milei y dejó que todos sus diputados le gritasen al radical. Hizo unas pausas y se rió.

Luego, el radical contestó en la red social X: “Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías”.

