La tercera en discordia entre Rusherking y la China Suárez rompió el silencio

La modelo con la que fue vinculada el cantante argentino después de separarse de la actriz enfrentó los rumores de relación con él.

La relación entre Rusherking y la China Suárez simulaba ser un vínculo sano y duradero, porque, contra todo pronóstico, ya habían superado el año en pareja. Sin embargo, hace dos semanas que la pareja se disolvió y el cantante decidió contarlo en sus redes sociales, para no dar lugar a ningún tipo de especulación. Por supuesto que esto no fue así y los medios ahora hablan de un supuesto nuevo amor: Tatiana Luna, una Miss Universo uruguaya.

Se hablaba de muchos motivos por los cuales Rusherking y la China Suárez decidieron terminar con su amoroso vínculo. El que sonaba más fuerte es la diferencia de edad entre uno y otro, ya que la actriz le lleva casi 10 años al cantante. De todas formas, nunca se pudo confirmar del todo si esto es verdad o no. Pero el cantante dio de que hablar cuando subió una foto a sus historias de Instagram con Tatiana Luna, la modelo uruguaya.

En Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece, trataron el tema y contaron que el acercamiento entre Rusherking y Tatiana Luna no habría sido sólo la foto, sino que tuvieron otro tipo de encuentro. Pero al cantante no le gustaron los rumores y salió enfurecido a desmentir la información. “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che. Que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca“, apuntó el ex de la China Suárez contra los conductores del programa de chimentos.

LA CHINA SUÁREZ NEGÓ LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON RUSHERKING

Sin embargo, todavía faltaba la palabra de la tercera en este triángulo amoroso con Rusherking y la China Suárez. Tatiana Luna rompió el silencio y respondió a los rumores de una nueva relación con el cantante. “No solo es un disparate lo que han dicho algunos medios y personas en redes, al vincularme sentimentalmente, sino que algunos comunicadores han visto la oportunidad de jugar con una noticia falsa y obrar de mala fe“, comenzó en diálogo con PrimiciasYa.

Luego, la Miss Uruguay continuó su explicación. “A ese evento fui con el equipo de producción para realizar notas a todos los artistas, ya que fui convocada para trabajar en un nuevo proyecto para tv. Es por eso que varias personas de medios fuimos ubicados en el back del concierto. En los intervalos, nos sacamos fotos con los artistas. Lo hice con Ángela Torres, con Anto Lima, con Dj Flow y con Rusherking“, expresó Tatiana Luna sobre la razón de la foto con el ex de la China Suárez.

LA FOTO DE RUSHERKING CON TATIANA LUNA QUE GENERÓ LOS RUMORES

Además. Tatiana Luna aclaró: “Subí la foto a mis redes como seguramente lo hicieron otros ahí, y a las pocas horas comencé a ver comentarios agresivos, de seguidores no sé si del cantante o de la China Suárez, con un tono muy desagradable, y algunos que preguntaban si estábamos saliendo. Un disparate que aprovecho para desmentir rotundamente. Pero mi sorpresa mayor fue cunado veo que algunos aprovechando la separación de Rusherking y la China, como si yo fuera la tercera en discordia“.

Por último, sentenció: “Solo subí una foto en mis redes con el cantante, después me enteré que alguien hizo una grabación con un celular, cuando me acerqué a decirle que estábamos aguardando para hacerle la nota, eso fue todo. Y con esos 5 segundos armaron una noticia falsa. No conozco a Rusherking, nunca lo había visto en mi vida, solo conversé unos segundos, nos sacamos una foto y nada más“, aclaró Tatiana Luna.