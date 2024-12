“La tengo regalada”: Wanda Nara expuso sus chats con Mauro Icardi sobre la China Suárez

La mediática conductora de Bake off famosos le confesó a Susana Giménez que no había sido del todo sincera la última vez.

Wanda Nara visitó por segunda vez a Susana Giménez en un mes, tras que estallara un escándalo de proporciones bíblicas que se coronó con una reunión inesperada en un restaurante entre ella, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez.

Susana leyendo el chat de mauro Icardi a Wanda Nara:

🗨️"A la China la tuve regalada y no le di bola, imaginate si la voy a volver a buscar y un ja-ja-ja largo"#SusanaGimenez #susanagiménez #LAM pic.twitter.com/kSC9ow311g — EL EJERCITO DE #LAM (@ElEjercitoLAM) December 2, 2024

En su visita al living de la diva de los teléfonos, la mediática confesó que no fue sincera la última vez, algo que había advertido Yanina Latorre la semana pasada, y como muestra de su “renovada sinceridad” le mostró a la conductora los chats entre Mauro Icardi y la China.

En medio de la entrevista, Wanda se puso reflexiva y reconoció que, pese a que es millonaria, “la salud y el tiempo no se compran”, y contó que le iba a mostrar a Susana “algunas cosas”, acercándole su celular.

Wanda Nara habló de todo en el living de Susana Giménez. (Foto: Captura Telefe)

Que Dicen los chats que Wanda Nara le mostro a Susana Gimenez sobre Mauro Icardi y China Suarez

“Ahora en junio voy a ir a Argentina así hago un par de escenitas en Gardiner. Y unos besos en el auto delante de las cámaras, y después chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner ‘gracias, amiga’, en Instagram”, leyó Susana, sobre un mensaje que Icardi le envió a Wanda, según ella a modo de “chantaje” para que no se asiente a trabajar en Argentina.

“Pero son pavadas… En las separaciones no te separás bien…”, atinó a decir Susana, pero Wanda la interrumpió. Por lo general pensá que… No, esto no fue la separación. Estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo que era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’… Entonces no podés vivir así todo el tiempo”, se quejó Wanda.

“Por eso te digo, no podés darle pelota”, dijo Susana, antes de leer: “Bueno. La China, quedate tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo regalado nada”, leyó Susana antes de que la mediática le quitara el teléfono.