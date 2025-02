La tajante opinión de Baby Etchecopar sobre la entrevista de Viale a Milei

En medio del revuelo que generó la viralización de una parte de la entrevista de Jonatan Viale al presidente en la señal de noticias, Baby Etchecopar fue directo sobre la relación de Javier Milei un sector del periodismo.

Este martes, Baby Etchecopar no tuvo reparo alguno en opinar sobre el grosero error de la señal de noticias TN al subir a su canal de Youtube la entrevista que Jonatan Viale le hizo al presidente Javier para su programa ¿La Ves?, donde quedó en evidencia que una parte de la nota no salió al aire por estricto pedido del entorno del presidente.

Consultado por Intrusos (América TV), Etchecopar expuso su posición. “Yo creo que esto le viene muy bien al presidente para bajarse del pony. Y también le viene (bien) a los periodistas para darse cuenta que ser allegado al presidente no los blinda. Al contrario, se los usa”, aseguró de entrada.

Al tiempo que siguió: “Creo que en esa nota el presidente quedó peor que si no la hubiera dado”, así como sugirió que mejor hbiera sido “que diera una conferencia de prensa frente al país explicándole (el tema del escándalo por la memecoin $Libra), pero además dejó mal parado a un periodista”.

Asimismo, Baby dejó en claro que “los presidentes se juzgan por lo que hacen, no por lo que explican, así que creo que no hace falta hacerle notas”. Y además hizo saber que no le gustan muchas cosas de Milei, como “la payasada de Yuyito”, por ejemplo.

“Creo que se tiene que rodear de mejor gente”, remarcó el periodista de A24 haciendo saber su pensamiento como ciudadano. “Yo creo en un presidente como él, pero basta de Yuyito, basta de pelearse con cantantes, basta de tratarnos a todos de meados y ensobrados, basta de humillar gente. Creo que esto va a servir para que el presidente se de cuenta que no es un columnista de Intratables sino que es el presidente de la Nación“, cerró tajante.

La drástica decisión que habría tomado TN por el error que cometieron con la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei

El periodista Jonatan Viale entrevistó en su ciclo ¿La Ves? al presidente Javier Milei en la Casa Rosada luego del escándalo por la memecoin $Libra, que el mandatario promocionó en su cuenta de X.

El reportaje estuvo grabado y salió al aire en TN. Pocos minutos después de su emisión se desató una situación de tensión en la redacción del canal de Constitución.

¿El motivo? En las redes de la señal compartieron el material sin editar de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

En el material crudo de la nota se podía ver la intervención de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente, interrumpiendo la charla. Enseguida, se encendieron las alarmas en TN para dar con el responsable en subir el video completo sin editar.

Según pudo saber PrimiciasYa, en TN algunos dicen que la persona encargado de subir el video a YouTube fue echado; otros, que renunció.

El video sin editar no tardó en hacerse viral. El asunto generó un enrome revuelo en las redes sociales, donde se replicaron duros comentarios sobre la intervención de Santiago Caputo en la entrevista y la reacción de Jonatan Viale en ese momento.

Fuente: A24