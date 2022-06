La sorpresiva visita de Lali Espósito a los fans que acampaban para ver sus shows en el Luna Park

La artista tuvo un cariñoso gesto con sus seguidores que llevaban algunos días afuera del estadio pese a las altas temperaturas

Lali Espósito es una de las cantantes más populares del momento. Mientras se encuentra trabajando como coach en el exitoso reality La Voz Argentina (Telefe), esta semana la artista comenzó su gira Disciplina Tour en el Luna Park. A pesar de la ola polar, muchos de sus seguidores decidieron acampar en las afueras del estadio en Puerto Madero con el objetivo de ver de cerca a su ídola durante los shows.

Apenas se enteró del acampe, la artista tuvo un gesto cariñoso con sus seguidores y fue a saludarlos. De esta manera, ella se sacó fotos con los jóvenes y charló un rato con ellos a modo de agradecimiento por tanto amor. En las redes sociales, los fanáticos destacaron la buena onda de la cantante y publicaron videos y fotos de esta ida y vuelta.

“Te juro que cada hora que estuvimos acá valió la pena”, le dijo Hugo Gabriel al abrazar a Esposito. En su cuenta @gabrielhugo.00, el joven compartió el cariñoso video del encuentro que tuvo con la artista. “Gracias por tanto amor, te juro que va a valer la pena”, le respondió Lali, muy emocionada. Lali Espósito con Evelin Reyes (@eve_reyesok)

Evelin Reyes fue otra de las privilegiadas que pudo tomarse una selfie con la cantante. En su cuenta @eve_reyesok, publicó una foto y escribió: “Es el mejor día de mi vida, no tengo palabras para expresar todo lo que siento. Desde que tengo 11 años sueño con esto y por fin se me dio. @lalioficial sos el ser más HERMOSO que existe”.

Mientras que Ezequiel Ferreira también subió una foto abrazado a Lali en sus redes y le dedicó un tierno mensaje de agradecimiento. “Con un foco en la cara pero feliz, a un día de volver a verte en el escenario después de 3 años sin show. Te amo y te voy a seguir por siempre porque sos una piba de oro, humilde y que siempre tiene un tiempo para su gente”, escribió desde su cuenta @ez3ok. Lali Espósito con Ezequiel Ferreira (@ez3ok)

Cabe recordar que Espósito está brillando en La Voz Argentina, por su carisma logra cautivar al público del reality todas las noches. En este sentido, en la edición del miércoles la cantante fue tendencia en las redes sociales por una insólita situación que vivió con una joven estadounidense, con la que intentó comunicarse en inglés.

Todo comenzó cuando la ex Casi Ángeles apretó el botón para elegir a una concursante llamada Sofía Brown y, como el resto de los coachs no hicieron lo mismo, se quedó con su talento para su equipo. Fue entonces cuando ella le preguntó de dónde venía. “Vivo en Villa General Belgrano desde que tengo siete años, pero nací en Estados Unidos”, le comentó. “¡Oh my god!”, expresó entre risas la intérprete de “Disciplina”, quien también quiso indagar más sobre su lugar de nacimiento. “En Austin, Texas”, detalló Sofía, y su perfecta pronunciación maravilló a la artista.

“Yo nací en Parque Patricios”, dijo Espósito tratando de imitar su acento, lo que provocó las carcajadas de todos en el estudio. Y, acto seguido, lanzó: “I´m from Patrick Park. Al lado de la cancha de Huracán”. Atentos, Mau y Ricky también se sumaron a la humorada e intercambiaron con su colega algunas frases en inglés. Y le hizo un pedido especial a la participante: “Voy a necesitar unas clases tuyas, me venís bárbaro dentro del equipo”. Lo cierto es que el insólito momento al aire se reflejó en las redes, donde miles de internautas se hicieron eco de la pronunciación de Lali y lo expresaron con divertidos memes. Lali Espósito tuvo una insólita charla en inglés con una participante de La Voz Argentina y estallaron los memes Lali Espósito tuvo una insólita charla en inglés con una participante de La Voz Argentina y estallaron los memes