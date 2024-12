La sorpresiva declaración de Wanda Nara y L-Gante en las redes sociales: “Estamos cumpliendo tres años”

En un breve video en vivo que realizaron en sus redes a altas horas de este domingo, la empresaria y el cantante de cumbia 420 dieron a conocer los entretelones de su romance a poco tiempo de oficializarlo ante la prensa. “Espero que les den los cálculos”, aseguró el músico

Desde hace semanas que Wanda Nara y L-Gante encontraron la forma de vivir a pleno su historia de amor. Luego de varias idas y vueltas, la empresaria y el cantante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, le hicieron frente a las críticas y al mal momento que atraviesa con su expareja, Mauro Icardi, tras desalojarlo de su casa en el barrio privado de Santa Bárbara. Ahora, consolidados en su noviazgo, decidieron realizar un breve video donde contaron los entretelones de su vínculo y dejaron descolocados a sus seguidores.

El video fue subido por la cuenta Ptc Recargado Rating, que logró captar partes del clip en vivo que llevó a cabo el referente de cumbia 420 en su Instagram, en X. “Hoy estamos cumpliendo tres años de pareja, así que espero que les den los cálculos”, expresó el artista, quien grababa desde el cumpleaños de la mujer de su manager Maxi El Brother, Lourdes, a altas horas de la madrugada. Con un tono humorístico, Wanda le respondió: “Ay, qué bol… que sos”. Entre besos y risas, la pareja no dudó en captar un poco de la dinámica de su intimidad ante los seguidores. Además, mostraron el tierno regalo que realizó el compositor a su novia: “Anillito para la reina con una ‘W’ y una corona”.

En medio de un sinfín de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes le dejaban preguntas sobre su vínculo, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aprovechó para recordar cómo fue su primer encuentro. “Nos conocimos comiendo ravioles rellenos de calamar. Elián no los pudo comer, los escupió en una servilleta y se fue a la cocina del restaurante a pedir arroz con queso. Eso fue hace tres años, ¡y los trajeron!”, aseguró, entre risas, mientras intercambiaba algunas palabras con el representante del músico. Incluso, llegó a comentar que había intentado probar sushi en ese entonces.

Completamente enamorados, la pareja no dudó en compartir un poco de la intimidad de su vínculo (Instagram)

En otro momento del clip, Elián respondió a las acusaciones de uno de los usuarios, quien comentó que su novia le “iba a comer la billetera”. Confiado en su relación, este contestó: “La gente me dice que vas a comer la billetera… Acá ninguno necesita del uno o del otro, estamos porque sí”. A su vez, Nara dejó en claro los profundos sentimientos entre ambos, en especial por parte de su pareja. Dejándolo descubierto ante su público, ella le comentó a su manager: “Maxi, ¿la canción de ‘Te vienes con el turro’ la hicieron para mí? Creo que muchas la hicieron….”.

Si bien dejó esa respuesta sin conocerse, lo cierto es que no quedaron dudas del amor que es mutuo. Entre muestras de afecto, risas y bromas, Wanda y Valenzuela mostraron cómo se nota en serio su vínculo y el gran recibimiento que tienen ante su círculo cercano. En especial hacia la modelo, quien se encuentra atravesando un duro momento ante la prensa y su exmarido y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella. Y, para sorprender una vez más a sus fanáticos, otro de los mensajes que leyó el intérprete de “El último romántico” decía: “Vayan a fabricar un bebé”. Una vez más, sacando a relucir su humor, él contestó: “Sí, en media hora lo vamos a fabricar”.

Cabe recordar que hace unos días, la pareja protagonizó un particular momento durante una salida nocturna. En un restaurante de la Costanera, la dupla se encontró con la China Suárez, quien no dudó en acercarse a saludar al cantante. Esta situación no pasó desapercibida, ya que hace tres años y medio que Nara viene evitando encontrarse con la actriz luego del romance que tuvo con Icardi. Lejos de pasarlo por alto, la presentadora la habría enfrentado y causado un gran escándalo, pese a que luego fue desmentido por el propio músico.

En defensa de su pareja, Elián comentó ante un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece): “No hubo ninguna pelea, la gente se pone a grabar, pero nada raro. Yo la saludé a la China, ellas se saludaron, no pasó nada”. Sosteniendo esa misma línea, agregó: “La gente habla de cerca cuando hay mucho tumulto”.

Por Martina Cortés-Infobae