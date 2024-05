La sorprendente rutina de Nadia Comaneci a los 62 años que causó furor: “De vuelta en mi zona de confort”

La histórica gimnasta rumana reapareció en sus redes con una práctica de suelo en la que demuestra su vigencia

Cuando restan menos de 100 días para los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las atletas más recordadas de todos los tiempos es Nadia Comaneci. Durante la edición de Montreal 1976, la gimnasta oriunda de Rumania fue una sensación y se convirtió en la primera en su disciplina en lograr un puntaje perfecto (10).

En las últimas horas, la cinco veces campeona olímpica, reapareció en las redes sociales con una rutina que cautivó a sus fanáticos. La ex gimnasta de 62 años publicó un video en un gimnasio con varios aparatos en la que se la ve realizando una práctica de suelo, uno de los elementos en los que se consagró con la medalla de oro en la cita olímpica que se hizo en Moscú 1980.

“De vuelta en mi zona de confort”, escribió Nadia. En las imágenes, se la puede ver como entra en escena y durante 40 segundos realiza movimientos perfectos en los que muestra su figura. La publicación comenzó a circular entre sus seguidores, que aprovecharon para dejar comentarios sobre su rutina. “¡Perfección! ¡Tú eres la única razón por la que comencé con la gimnasia!”, sumó una de sus admiradoras. “¡Dios mío, todavía puede hacer las cosas de 1976, cuando apenas tenía 15 años!”, agregó otra de sus fanáticas.

Comaneci cambió la forma de ver la gimnasia artística para siempre tras convertirse en un ícono del deporte mundial siendo una adolescente. “Es el sueño de todo niño. Todo el mundo quiere ser único. Cuando yo era deportista los niños no tenían tantas oportunidades de practicar deporte, mucho menos las niñas”, analizó Nadia en relación al impacto que fue su logro para el mundo del deporte.

Una postal de una joven Nadia Comaneci antes de impactar al mundo del deporte en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

“La gimnasia es un deporte en el que te caes mucho, te vuelves a levantar y te vuelves a caer. Es una lección fantástica de lo que es la vida”, agregó sobre la mirada de su disciplina. “Recibía unas 250 cartas al día”, recordó sobre cómo los seguidores se comunicaban con ella después de haberse consagrado campeona olímpica en la prueba individual all around y en las finales de barras asimétricas y barra fija. “Esas fueron mis redes sociales”, dijo.

La múltiple medallista mundial y reina de los campeonatos europeos de gimnasia con un total de nuevo oros, se retiró en 1981 con una fantástica cosecha luego de participar de dos Juegos Olímpicos: obutov cinco oros, tres medallas de plata y una de bronce en su experiencia olímpica.

Hace algunos días, en la entrega de los premios Laureus conocidos como los “Oscar” del deporte que se llevaron a cabo en Madrid, la ex gimnasta que a principios de la década de los 90 pudo dejar Europa para mudarse a los Estados Unidos revivió su carrera más allá de aquel puntaje 10 que la marcó para siempre.

“El 10 es lo que me puso en el foco, porque nadie sabía de mí hasta que hice el 10. El marcador no podía reflejar el 10 y que lo más alto que podía poner era el 9,95, así que me pusieron un 1,00. Eso fue lo que hizo que la gente se preguntase que quién era, qué de dónde venía, qué era Rumanía… Y todo fue un boom de un día para otro. Pero ese boom no fue instantáneo para mí, porque llevaba en el gimnasio desde los 6 años”, recordó en diálogo con el diario AS, de España.