La sombra de Macri y Nicky Caputo detrás de los pozos de YPF que se quedó Javier Iguacel

Bentia Energy, la compañía que fundó el macrista Javier Iguacel el 1 de julio con un capital de apenas 30 millones, se quedó con cuatro pozos de YPF.

La sombra de Mauricio Macri y Nicky Caputo aparece detrás de la primer operación importante que concretó YPF en la venta que está haciendo de sus pozos tradicionales, un. proceso muy opaco que diseño Santiago Caputo, en los meses de la transición y que tuvo como primer paso ubicar a su socio Guillermo Garat, como vice de la compañía estatal.

Este martes se conocieron las primeras empresas adjudicatarias y llamativamente la primera compañía que firmó fue Bentia Energy creada por el ex ministro de Energía del gobierno de Macri, Javier Iguacel, hace poco más de un mes. Con la suerte del campeón, Iguacel logró en menos de un mes convertirse en petrolero.

“La adjudicación de estos pozos fue parte de la charla entre Macri y Milei”, afirmó a LPO una fuente del sector. No es un secreto que el ex presidente tiene un interés particular por el sector energético. Desde antes de las PASO apostaba a que YPF quede en manos de Iguacel. En ese momento, Santiago Caputo se apuró a cerrar una cuerdo con Techint para que nombren al actual presidente, Horacio Marin, para bloquear a Macri.

Pero tanta es la cercanía de Macri con Iguacel que luego buscó ubicarlo en distintos cargos que le interesena, la secretaría de Energía y luego en Vialidad, vínculo privilegiado con las contructoras, otras de las áreas de negocios que interesan al ex presidente. Esto último fue blanqueado por el propio Macri en una entrevista con LN+, luego que sus voceros se pasaran meses negándole a LPO que Macri le pedía a Milei por Iguacel y Dietrich.

“Es cierto que Mauricio perdió YPF pero sigue intentando quedarse con la secretaría de Energía”, afirmó a LPO un empresario petrolero que comentó que en el sector el rumor es que el gobierno libertario se habría comprometido a entregarle siete pozos a Iguacel. Hasta ahora fueron cuatro.

Iguacel es muy cercano a Nicky Caputo, hermando del alma y socio de Macri. Cuando asumió como ministro de Energía, Caputo ubicó como jefe de Gabinete de esa cartera a Lucas Logaldo, devenido en socio de Iguacel en su flamante emprendimiento petrolero.

Lo curioso es que allegados a Iguacel dijeron a LPO sin ponerse colorados que: “Iguacel no está bien con Mauricio, están distanciados”. Y agregaron: “Hace años que no vemos a Nicky”. En fin.

Iguacel es muy cercano a Nicky Caputo, hermando del alma y socio de Macri. Cuando asumió como ministro de Energía, Caputo ubicó como jefe de Gabinete de esa cartera a Lucas Logaldo, devenido en socio de Iguacel en su flamante emprendimiento petrolero.

En febrero de este año LPO reveló la ofensiva de Macri y Caputo para ubicar a Iguacel en Energía. En ese momento Nicky comenzó a agitar la versión de una renuncia del actual secretario Eduardo Rodriguez Chirillo. Fue en un encuentro entre los socios Central Puerto.

Caída esa posibilidad, como el propio Macri reconoció en la tele, Iguacel se puso a crear contrareloj su nueva pretrolera. Bentia Energy se conformó el pasado 1 de julio con un capital societario de $30.000.000. Son socios de Iguacel en Bentia, Lisandro Garmendia, presidente de la empresa TB Cargo, que ofrece servicios de transporte y logística y Lucas Logaldo, su ex jefe de Gabinete, muy cercano a Nicky Caputo.

El ex ministro de Energía macrista, Javier Iguacel.



Por Luciana Glezer-LPO