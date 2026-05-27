La SIDE evitó que embarcaciones provenientes de zonas con brotes de ébola ingresaran a la Argentina

La Secretaría de Inteligencia informó que logró detener embarcaciones provenientes de zonas afectadas por el virus letal. Destacó que se logró “gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional”.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) publicó un comunicado, a través de su cuenta de X, en donde informa que “a través de información recabada” se logró evitar que embarcaciones que provenían de zonas con alto contagio de ébola, la fiebre hemorrágica altamente contagiosa, ingresen a la Argentina. En la publicación destacan la participación de organismos que integran la SIDE y el Ministerio de Salud.

Esto se logró mediante la detección de movimientos “a partir de información recabada por la SIDE“, lo que permitió detener las embarcaciones a tiempo y evitar que se propague el virus por el territorio argentino. Y destacaron que “Gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública”.

Alerta desde África sobre el ébola y la preocupación por su variante

Recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró al Ébola en emergencia internacional y luego la Agencia de Salud Africana advirtió que, además del Uganda y el Congo, más países del continente estaban en estado de emergencia por virus letal.

Por entonces, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, confirmó que son 10 los países en riesgo: Angola, Burundi, la República Centroafricana, República del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia. En tanto, alertó que la “alta movilidad y la inseguridad” en la región estaban contribuyendo a la propagación de la enfermedad.

El brote se detectó en la República Democrática del Congo el pasado 15 de mayo, donde hace 30 años sus habitantes viven un conflicto armado. Cuenta con 82 casos detectados y siete muertes a causa del virus, 750 casos sospechosos al igual que 177 muertes que aún no han sido confirmadas que hayan sido a causa del ébola.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave, que se transmite por el contacto directo con fluidos corporales de personas que presentan síntomas. Según los últimos datos de la OMS el virus registra una preocupante tasa de letalidad promedio que oscila entre el 50% y el 60%.

Sin embargo, el verdadero foco de preocupación de los expertos hoy radica en la cepa Bundibugyo. Para esta variante específica no existen vacunas ni terapias aprobadas en el mercado, un factor crítico que, según advierten, podría disparar de forma exponencial el riesgo de expansión y contagio, especialmente en aquellas regiones que cuentan con recursos sanitarios limitados.

Fuente: Perfil