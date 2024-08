La Selección argentina prepara un emotivo homenaje para Ángel Di María

El Fideo, que se despidió de la Albiceleste, fue inivtado para llevar la Copa América al próximo partido en el Monumental.

Ángel Di María fue invitado por la Selección argentina al próximo partido ante Chile en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. La idea es que el histórico jugador pueda despedirse del público y lleve la Copa América.

Ante esta invitación, Fideo está esperando la confirmación de Benfica para tener un emotivo homenaje en Buenos Aires, que pueda acompañar al plantel, entre a la cancha y muestre el trofeo a los hinchas, según informó el periodista Leo Paradizo.

Di María había anticipado que luego de la última edición de la Copa América daría un paso al costado y dejaría de vestir la camiseta albiceleste. Hace apenas tres semanas, Fideo confirmó que seguirá una temporada más en el club portugués, a pesar de que soñaba con volver a Rosario Central.

Por eso, Benfica debe dar la autorización para que viaje hacia la Argentina: como no está convocado por la Selección argentina, la institución no tiene la obligación de otorgarle el permiso. Sin embargo, probablemente no haya dificultades, ya que Angelito se ganó el privilegio y no habría motivos para impedirlo.

Cuándo juega la Selección argentina por las Eliminatorias

Argentina saldrá a la cancha para enfrentar a Chile el jueves 5 de septiembre de 2024 en el Estadio Monumental. El duelo será a las 21:00hs y se podrá ver por TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Luego, jugará ante Colombia el martes 10 de septiembre a las 17:30hs en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El mismo se podrá ver a través de las señales de TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Fuente 442