La secretaria del broker que acompañó a Adorni hasta el avión ratificó que el viaje lo pagó Grandío

Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, ratificó los dichos de su jefe y confirmó que el periodista Marcelo Grandío pagó los viajes en avión privado del jefe de Gabinete de Javier Milei.

La secretaria del piloto y broker aeronáutico Agustín Issin ratificó ante la Justicia este viernes que el periodista Marcelo Grandio pagó el vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este el fin de semana largo de Carnaval, a mediados de febrero. Su declaración fue en el mismo sentido que la de Issin, que se presentó este jueves.

La mujer, que según el canal de noticias TN se llamaría Vanesa Tossi, se presentó en los tribunales porteños de Comodoro Py y declara ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Este jueves ya se había presentado Issin, que declaró durante unas cuatro horas ante el juez de la causa, Ariel Lijo.

Según contó el periodista Sergio Farella durante la indagatoria de Tossi sonó su celular y en el visor del móvil se vio un teléfono: Marcelo Grandio. “GRANDIO LE ESCRIBIÓ A LA SECRETARIA DEL BROKER MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ LIJÓ. No lo atendió, y la llamó, tampoco atendió y eso quedó asentado en el expediente en presencia del fiscal y el juez”, posteó en la red social X Farella.

La mujer, que según el canal de noticias TN se llamaría Vanesa Tossi, se presentó en los tribunales porteños de Comodoro Py y declara ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Este jueves ya se había presentado Issin, que declaró durante unas cuatro horas ante el juez de la causa, Ariel Lijo.

Según contó el periodista Sergio Farella durante la indagatoria de Tossi sonó su celular y en el visor del móvil se vio un teléfono: Marcelo Grandio. “GRANDIO LE ESCRIBIÓ A LA SECRETARIA DEL BROKER MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ LIJÓ. No lo atendió, y la llamó, tampoco atendió y eso quedó asentado en el expediente en presencia del fiscal y el juez”, posteó en la red social X Farella.

“El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, aseguró Issin ante el juez Lijo. El testimonio del broker y piloto de aviones se contradice con lo que dijo Adorni, quien aseguró que pagó con su propio dinero ese vuelo. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en la conferencia de prensa de este miércoles. “No tengo por qué explicar una transacción privada”, añadió.

“Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, dijo Adorni en su vuelta a las conferencias de prensa en Casa Rosada.

Ante la pregunta del periodista acreditado de El Destape por el financiamiento de ese viaje, el jefe de Gabinete respondió con tono enfático: “Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podes juzgar en qué gasto yo mi dinero, porque estamos en un error conceptual”.

En la documentación incorporada al expediente, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre de Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Según trascendió, Issin dijo que la hizo con esa fecha porque antes estaba de licencia por vacaciones. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Allanamiento de la PSA a la TV Pública

Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a Alpha Centauri. En paralelo, este jueves la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó los estudios de la TV Pública para incautar documentación relacionada con los contratos que el periodista Grandio, que trabajó en el canal hasta que explotó el escándalo de los vuelos de Adorni, tiene con la señal estatal.

La investigación busca indagar si Grandio cometió el delito de dádiva. “La dádiva sería si yo no hubiese pagado el viaje”, dijo Adorni en conferencia de prensa, a modo de defensa.

Vuelos. Adorni viajó en un jet privado Hondajet desde San Fernando hasta Laguna del Sauce, con su mujer, sus hijos y Marcelo Grandio. | captura de pantalla





Por Barbara Komarovsky – Perfil