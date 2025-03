La rutina de ejercicio de Kendall Jenner: una mezcla de fuerza y cardio para tonificar su abdomen

Con una combinación de hábitos alimenticios y ejercicios dirigidos a tonificar su abdomen, la supermodelo construyó un equilibrio entre nutrición y actividad física que potencia su vitalidad

Kendall Jenner, supermodelo estadounidense y miembro de la reconocida familia Kardashian-Jenner, logró destacarse en el mundo de la moda gracias a su dedicación, trabajo y autenticidad. Su carrera, que abarca desde desfiles de alta costura hasta campañas de grandes marcas, fue un reflejo de su pasión por lo que hace.

A lo largo de su trayectoria, Jenner adoptó un enfoque equilibrado y saludable hacia el bienestar, priorizando una rutina de ejercicio que la mantiene fuerte y vital.

La rutina de ejercicio de Kendall Jenner

La famosa modelo no deja nada al azar cuando se trata de mantener su físico. A pesar de sus compromisos laborales, Jenner dedica tiempo a una rutina de ejercicios que incluye una mezcla de fuerza y cardio, con un enfoque particular en tonificar el abdomen. Segúnreveló en sus redes sociales, los ejercicios están diseñados para fortalecer todo su core, que es esencial no solo para su apariencia, sino también para su salud general.

La supermodelo prioriza una rutina de ejercicio equilibrada y saludable – (REUTERS)

Una de las rutinas que realiza para trabajar el abdomen es una serie de planchas y abdominales que puede adaptarse a diferentes niveles de dificultad. Los ejercicios incluyen:

Planchas sobre antebrazos (30 segundos) : este ejercicio básico, pero efectivo, ayuda a mantener el abdomen firme. La clave está en mantener el cuerpo recto, con la pelvis levantada, y apretar glúteos y piernas mientras se contrae el abdomen.

: este ejercicio básico, pero efectivo, ayuda a mantener el abdomen firme. La clave está en mantener el cuerpo recto, con la pelvis levantada, y apretar glúteos y piernas mientras se contrae el abdomen. Plancha alta (30 segundos) : a diferencia de la plancha tradicional, en esta variante el cuerpo debe estar en una posición más elevada, buscando una línea recta entre muñecas, codos y hombros. Este ejercicio es ideal para fortalecer tanto el abdomen como los brazos y el pecho.

: a diferencia de la plancha tradicional, en esta variante el cuerpo debe estar en una posición más elevada, buscando una línea recta entre muñecas, codos y hombros. Este ejercicio es ideal para fortalecer tanto el abdomen como los brazos y el pecho. Plancha lateral con abdominales (5 repeticiones por lado) : en este ejercicio, Kendall utiliza el antebrazo como base mientras levanta el torso hacia el techo, alineando su cuerpo en una línea recta. La clave es mantener la estabilidad mientras se contrae el core, lo que lo convierte en un excelente ejercicio para trabajar los músculos oblicuos.

: en este ejercicio, Kendall utiliza el antebrazo como base mientras levanta el torso hacia el techo, alineando su cuerpo en una línea recta. La clave es mantener la estabilidad mientras se contrae el core, lo que lo convierte en un excelente ejercicio para trabajar los músculos oblicuos. Abdominales de bicicleta (30 segundos): este ejercicio es uno de los más completos para trabajar los músculos del abdomen. Al alternar el movimiento de las piernas, mientras se lleva un codo hacia la rodilla contraria, se activa tanto el abdomen como los músculos de las piernas.

Ejercicios de planchas y abdominales fortalecen el core de Kendall Jenner -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta de Kendall Jenner

Una rutina de ejercicios rigurosa no es suficiente por sí sola; la alimentación juega un papel fundamental en el cuidado del cuerpo.

El menú diario de Jenner se enfoca en alimentos frescos, orgánicos y ricos en nutrientes. Según detalló en sus publciaciones, su dieta incluye:

Té de desintoxicación : hasta 12 tazas por día, lo cual es ideal para mantener la digestión en óptimas condiciones.

: hasta 12 tazas por día, lo cual es ideal para mantener la digestión en óptimas condiciones. Frutas : como frutillas, uvas y manzanas, que le proporcionan vitaminas y antioxidantes.

: como frutillas, uvas y manzanas, que le proporcionan vitaminas y antioxidantes. Verduras : principalmente zanahorias y apio, que son bajas en calorías pero altas en fibra.

: principalmente zanahorias y apio, que son bajas en calorías pero altas en fibra. Ensaladas : kale y espinacas, que no solo son ricas en nutrientes, sino también en hierro.

: kale y espinacas, que no solo son ricas en nutrientes, sino también en hierro. Pescado azul : como el salmón, una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que favorecen la salud cardiovascular.

: como el salmón, una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que favorecen la salud cardiovascular. Proteínas magras: Jenner consume yogur y batidos para asegurar que su cuerpo reciba suficiente proteína para la recuperación muscular.

enner evita alimentos procesados y bebidas azucaradas para una dieta limpia – (REUTERS)

Este régimen alimenticio es complementado con su aversión hacia los alimentos procesados o aquellos que contienen conservantes artificiales. Evita el consumo de refrescos y jugos debido al alto contenido de azúcar, lo que demuestra su compromiso con una dieta limpia y saludable.

Además, hay otros hábitos que Jenner tiene y que contribuyen a su bienestar. Por ejemplo, uno de ellos es el consumo de té verde, conocido por sus propiedades antioxidantes, que ayuda a disminuir la grasa corporal. Además, el limón es uno de sus ingredientes favoritos en bebidas, ya que es rico en vitamina C y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.

Otro de sus aliados es el lemongrass, una planta que favorece la digestión y combate la retención de líquidos, un problema común en muchas personas. La hidratación constante también juega un papel crucial en la rutina de Kendall, quien se asegura de consumir mucha agua a lo largo del día para mantener su piel radiante y su cuerpo en funcionamiento óptimo.

Por Celeste Sawczuk-Infobae