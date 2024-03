El gobierno provincial destacó la construcción de los parques eólicos, que hoy alimentan de energía a la provincia. Además, anunció que busca cerrar un acuerdo con los bonistas en el “menor tiempo posible”.

El gobierno de La Rioja defendió la inversión en bonos verdes para energías renovables, volvió a responsabilizar a la Nación por la quita de fondos coparticipables y abogó por alcanzar un acuerdo “amigable y consensuado” en el “menor tiempo posible” con los bonistas que no recibieron el pago de u$s26,2 millones el sábado pasado.

“Las condiciones e ingresos de la provincia han cambiado notoriamente, por lo tanto, enfrenta desafíos económicos sin precedentes, como la contracción de la economía del país, la alta inflación, la devaluación y su efecto de ingresos en dólares a la provincia”, sostuvo el ministro de Trabajo, Empleo e Industria riojano, Federico Bazán.

Por ese motivo, la Cámara de Diputados declaró recientemente “prioritaria para el interés de la provincia de La Rioja la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la Provincia instrumentada mediante la emisión de títulos públicos regidos bajo la ley extranjera”.

Esta semana La Rioja admitió dificultades en la capacidad para hacer frente al pago del capital e intereses de sus bonos internacionales, que en total fueron colocados por u$s318 millones al 8,50% y con vencimiento en 2028. Esos bonos fueron utilizados para la construcción del Parque Eólico Arauco, que abastece al 100% de los hogares riojanos con energía limpia.

“El Parque Eólico Arauco abastece al 100% de los hogares de La Rioja con energía renovable, un hito que ningún país del mundo desarrollado pudo alcanzar hasta la fecha logrando así la autonomía energética, ademas de generar en los últimos 10 años ahorros de importaciones por u$s500 millones para Argentina“, destacaron desde la provincia.

Pero además, resalataron que a pesar de las dificultades por la falta de acceso a las importaciones que permite buscar inversiones, el Parque Eólico Arauco III sigue trabajado de manera responsable para cumplir con los compromisos asumidos por la provincia y también por los asumidos por el Gobierno nacional ante el mundo en el Pacto de París.

“La provincia es vanguardia en la generación de energías renovables, pero sobre todo, en entregar esa energía al sistema argentino de interconexión SADI, entendiendo que, en un país federal, cada provincia aporta a una nación que debe administrar estos recursos de una manera equitativa”, expresaron fuentes oficiales, que salieron al cruce de legisladores riojanos que cuestionaron el endeudamiento y la posterior venta de una parte del parque eólico por u$s171 millones.

Desde La Rioja aclararon que en 2022 se logró vender uno de los dos parques eólicos que la provincia poseía, y que con ese dinero se construyó durante el 2023 un nuevo parque, mientras que con esos recursos hay uno nuevo en plena construcción. Es más, fuentes locales revelaron que en los próximos días comienza el hormigonado de las bases para la ampliación del PEA III, que permitirá la instalación de 19 aerogeneradores más. De hecho, a fines del 2024 la provincia va a tener tres parques eólicos en funcionamiento con un valor de mercado cercano a los u$s300 millones.

En esa línea, desde la administración provincial volvieron a cruzar a la Casa Rosada, y denuncian que el ajuste presupuestario realizado por Nación impactó a la provincia en menos coparticipación, recorte de transferencias y caída de los propios impuestos locales. “Es el Gobierno nacional el que, de una manera irresponsable y con un negacionismo alarmante, no fomenta el aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias y no planifica obras de redes de trasporte eléctricos para poder seguir avanzando hacia el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Es el mismo Gobierno el que limita las fuentes de financiamiento y no da respuestas”, sostuvieron.

Los beneficios del parque eólico

El Parque Eólico Arauco genera 150 fuentes de trabajo de forma directa y otras 500 indirectas, siendo una empresa modelo para el país. Asimismo, fomenta las inversiones privadas, porque entiende que la sostenibilidad es el único camino hacia un futuro mejor, y tiene uno de los mejores índices de productividad.

El parque posee 217,5 MW de potencia nominal instalada y solo en 2022 tiene contabilizados 460.000 MWh/año de entrega de energía total. Ese mismo año, la generación permitió 182.413 toneladas en ahorro de emisiones de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a plantar 1.200.000 árboles.

“Es mentira que La Rioja no tiene más parques eólicos, es más, según Cammesa uno de esos parques es líder en recurso eólico con el 62,94% de producción, superando ampliamente a los parques de la Patagonia”, afirma el parte de prensa riojano.

Y sobre sobre el pago de la deuda, el gobierno de La Rioja afirmó en un comunicado que “está abonando los intereses de la deuda y busca refinanciar los vencimientos de capital, igual que refinancia cualquier país del mundo desde EEUU hasta Perú”.

“Si el Gobierno nacional continúa con este camino de no cumplir con sus compromisos asumidos, negando la crisis climática y ambiental que afecta al planeta, si no genera las herramientas para poder buscar inversiones, y no nos da la posibilidad de administrar y negociar lo que nuestra provincia genera, será imposible sostener el crecimiento, el compromiso con el planeta y con todo el pueblo riojano”, concluyó.