La revelación de Daniela Cardone sobre Luis Miguel que escandalizó a Brenda Gandini

La modelo y panelista, reveló detalles del día en el que conoció al popular cantante

Ante la partida de Ana Rosenfeld, quedó un sillón vacante entre las panelistas de LAM. Y durante los últimos días, quien estuvo encargada de ocuparlo fue Daniela Cardone, que se mostró muy aceitada y pudo acoplarse sin problemas al ritmo del programa. Y durante la emisión del viernes, para cerrar la semana, Ángel de Brito invitó a Brenda Gandini. Y en el marco de esa entrevista, Cardone se robó brevemente el protagonismo, cuando recordó el momento en el que conoció a Luis Miguel.

Durante el transcurso del programa, se emitió un video en el que se compilaban varios de los momentos más icónicos de Cardone en la televisión, y en el marco de ese clip, al conductor le llamó la atención una nota en la que Daniela confesaba haberse encontrado con Luis Miguel. Por ese motivo, cuando el segmento finalizó, Ángel le dijo a su panelista cómo había sido ese anécdota.

Cardone, aunque sin dar demasiados detalles, reveló cómo fue el día en el que conoció a Luis Miguel, y aseguró: “Uy, fue hace mucho, un bombón. Fue en Buenos Aires, en el Sheraton”. Luego escuetamente, aseguró que hubo “magia”, y detalló: “Besitos. Te lo juro, es muy divertido él”. Más adelante, reveló de qué tema charló con el cantante: “Nos la pasamos hablando de su madre. Contó que él estaba triste, que la buscaba. Vos viste que a mí me gusta escuchar todas esas cosas, y por ahí un besito, una caricia… bueno basta”.

Un poco tentada, Cardone luego aseguró: “Comimos de todo, pero es lo que menos me acuerdo de los nervios, porque era tan bonito. No fumó habano no, pero whisky sí. Creo que lo vi dos veces”. Y ante la insistente pregunta del resto de las angelitas, sobre si habían pasado o no la noche juntos, Cardone sentenció: “Te juro que no estuvo adentro mío. Lo digo de verdad”. En ese momento, Gandini no pudo ocultar su vergüenza y gritó: “¡Mamá!”. Todas sus compañeras aplaudieron la ocurrencia, y De Brito concluyó: “Esa fue una frase que nunca escuché, muy bien para este horario”.

De esa forma Cardone terminó su anécdota vinculada al carismático cantante, pero antes de despedirse, De Brito le tenía guardada una sorpresa, y contó: “Vamos a comunicar que Daniela Cardone va a seguir, así que bienvenida a LAM. La pasamos genial toda la semana con vos, nadie quiere que te vayas, es la única vez que nos pasó esto”.

El otro romance…