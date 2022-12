La respuesta de la madre de L-Gante cuando le preguntaron si cree que Wanda Nara está usando a su hijo

Invitada a Socios del espectáculo, Claudia Valenzuela se refirió a la extraña relación del músico con la empresaria

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, visitó Socios del espectáculo y repasó varios temas relacionados al momento actual de su hijo, tanto en lo musical como en lo personal. En una entrevista que duró una hora, la mujer no dejó tema por tocar: desde el fuerte vínculo que la une a su hijo hasta el motivo por el que finalmente aceptó el consumo de marihuana por parte del músico, pasando por Wanda Nara y la relación con Tamara Báez y su nietita de un año, Jamaica.

“Tamara fue la primera novia de mi hijo. Fue la única chica que entró a mi casa. Cuando estaban juntos nos llevábamos muy bien, la acepté desde el primer momento y cuando me enteré que estaba embarazada fue una sorpresa, pensé que eran tan jóvenes pero lo acepté al instante”, dijo sobre la llegada al mundo de la pequeña. Además se refirió al conflicto con su exnuera: “Yo conozco la verdad, en este momento no voy a nombrar a nadie pero cuando ella muestra una bolsita de alimentos, atrás hubo una caja pero no quiero hablar porque ahora ellos se llevan bien, están en buenos términos, tienen su casita nueva, su cuota, ya está”, aclaró y contó que ella es el nexo entre ambos. “Ayer estuve en la casa”, sumó al relato.

“¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió? Porque venía haciendo una carrera bárbara con nombre propio y ella se le pegó y tiene problemas todos los días, móviles en la puerta, lo aniquiló un poquito. ¿Vos lo sentís como mamá?”, le preguntó Paula Varela. “No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente”, saltó rápido a aclarar Claudia.

Wanda Nara y L-Gante

Pero el conductor, Rodrigo Lussich, quiso ir más allá: “Vos alguna vez dijiste que la política lo usó a tu hijo de algún modo. ¿No creés que Wanda lo puede utilizar, porque él se puede entusiasmar genuinamente pero recién está conociendo el medio? Ella dice que está separada pero se va a desayunar con Mauro Icardi, ¡qué no me lo use al nene! ¿Lo pensás eso?”. En ese momento, la madre del cantante 420 cambió la cara por completo. “Y eso sí, se piensa, como madre más vale lo vas a pensar”, dijo sobre el tema, decidiendo cuidadosamente qué palabras elegir para referirse al tema y no causar el enojo de su hijo.

“Yo le puedo hablar y él me dice todo que sí, que es grande y sabe lo que hace. Pero bueno primero hay que sentarlo a hablar, porque cuando uno empieza a decirle algo, dice que él sabe y se va”, se sinceró la mujer sobre si tuvieron una charla para hablar del tema y advertirle que se cuide de la exposición mediática.

Luego, comentó que fue con sus amigas al local de cosméticos que la empresaria tiene en algunos centros comerciales. “Fui con unas amigas que querían comprar, pero a mi me regalaron todos los productos. A ellas les hicieron un descuento”, aclaró risueña.

El lunes por la tarde, L-Gante estuvo invitado en el progrma Red Flag que conduce Grego Rossello en Luzu TV. En el programa, Elián estaba contando que había salido la madrugada anterior y que venía con ese trajín encima. Hasta que de pronto el conductor anunció que “una amiga” suya estaba del otro lado del teléfono porque quería comunicarse con él. Era, ni más ni menos que Wanda Nara.

Allí, el cumbiero le pasó algunas facturas en vivo y ante la sorpresa de todos: “Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”. El cantante se refería a la fiesta que Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Nara, celebró en la casa de ella el pasado fin de semana.

Pero la empresaria le explicó: “Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”. “Ahora lo vamos a salir a buscar”, cerró L-Gante. “Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila”, le devolvió Wanda con humor y en relación a la agitada noche que vivió el joven.