La respuesta de Catherine Fulop cuando Graciela Alfano le propuso hacer un trío con Ova Sabatini

Fue después de que la exvedette recordara una anécdota de cuando trabajó en una película con el marido de la venezolana.

Catherine Fulop reveló su reacción al enterarse de que Graciela Alfano se propuso para un trío con Ova Sabatini. En una reciente entrevista, la exvedette recordó que trabajó con el marido de la venezolana cuando ellos estaban en un impasse, por lo que se interesó en él, pero que antes de que pudiera hacer algo, ellos se reconciliaron.

“Yo estaba filmando una película, Nada por perder, con Ova Sabatini. En ese momento él estaba separado momentáneamente de Catherine”, comenzó Alfano. Con picardía Florencia de la Ve deslizó que eso no era un impedimento para ella, pero la exvedette la corrigió: “No daba. Con Catherine honestamente hubiera hecho un trío”.

Invitada a Noche al Dente (América), Fulop bromeó: “La amo. Porque ella ya que me conocía… ‘Está bien, le quiero dar al Ova, pero le doy también a Catherine’”.

Sin embargo, más seria contó que llevan 30 años de amor con Ova y que no se imagina la vida sin él. “Es el amor de mi vida, por supuesto, y creo que el secreto es seguir amándose, comprendiéndose… mirarse y saber que el otro está ahí para ti”, aseguró.

“De verdad, me dicen un trío y ni en ped… Me da gracia y la rebanco a Grace que me incluyó en esa fantasía a lo mejor de Ova, en la que estábamos separados. Estuvimos dos meses que nos veíamos todos los días porque teníamos dos nenitas, pero había cosas que reacomodar”, recordó. Y reflexionó: “Siento que nosotros siempre reacomodamos cosas y nos acompañamos tanto que la verdad hoy no me imagino la vida sin él”.

“O sea, yo creo que el amor se va transformando pero se transforma en algo super más hermoso porque ahora yo no tengo dudas. Yo si él se va con otra, yo me voy con ellos”, concluyó divertida.

Qué fue lo que dijo Graciela Alfano sobre su fantasía de hacer un trío con Catherine Fulop y Ova Sabatini

En diálogo con Intrusos (América), Graciela Alfano repasó algunos de sus romances, pero recordó uno que “le quedó en el tintero”. “Yo estaba filmando una película, Nada por perder, con Ova Sabatini en la que había una escena que teníamos de sexo dentro de una bañera, de una ducha”, comenzó.

Qué fue lo que dijo Graciela Alfano sobre su fantasía de hacer un trío con Catherine Fulop y Ova Sabatini (Foto: Captura América)

“En ese momento, Ova estaba separado de Catherine, como que estaban distanciados. Yo me hice la interesante… Yo ya me había hecho toda la idea”, recordó Graciela, que aclaró que no quería meterse en el matrimonio porque eran amigas, pero que sí hubiera hecho un trío.

“Y un par de días antes (de la escena), apareció Catherine en el hotel donde estábamos filmando, muy cariñosa con Ova. Parece que se habían reconciliado. Estaban hechos un fuego y yo dije ‘me cagó porque se me bajó así, una cosa’. Así que el Ova se me escapó”, concluyó la actriz.